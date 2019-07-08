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Больше не доступен
Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин и оптимальное количество пара для разглаживания складок.
Уникальный паровой носик со специальными отверстиями для пара на кончике позволяет пару проникать к самым мелким и труднодоступным деталям одежды.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4340/02 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC4340/02 Парова праска