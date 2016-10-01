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    Ручной отпариватель для одежды

    GC440/47
    Общая оценка / 5
    • Ваш незаменимый помощник Ваш незаменимый помощник Ваш незаменимый помощник
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      Ручной отпариватель для одежды

      GC440/47
      Общая оценка / 5

      Ваш незаменимый помощник

      Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ручной отпариватель для одежды

      Ваш незаменимый помощник

      Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах

      Ваш незаменимый помощник

      Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Ручной отпариватель для одежды

      Ваш незаменимый помощник

      Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах

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        Ручной отпариватель для одежды

        Ручной отпариватель для одежды

        - {discount-value}

        Итого:

        Ваш незаменимый помощник

        Идеально для быстрой обработки и для деликатных тканей

        • 1500 Вт, подача пара до 30 г/мин
        • Технология PureSteam
        • Резервуар для воды XL
        • Функция "2 в 1"
        Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

        Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

        Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

        Функция "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание для наилучших результатов

        Функция "2 в 1": вертикальное и горизонтальное отпаривание для наилучших результатов

        Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.

        Быстрая очистка от накипи

        Быстрая очистка от накипи

        Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.

        Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без долива воды

        Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без долива воды

        Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды за один подход. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом!

        Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

        Автоматическая постоянная подача пара через электронасос

        Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.

        Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен

        Нагреваемая подошва сопла SmartFlow предотвращает появление мокрых пятен

        Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.

        Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

        Подходит для всех деликатных тканей, например шелка

        Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.

        Безопасное положение на основании, когда прибор не используется

        Безопасное положение на основании, когда прибор не используется

        Прибор можно поставить на основание — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.

        Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

        Мощный пар удаляет запахи и устраняет 99,9 % бактерий

        Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий.*

        Более мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

        Более мощная подача пара до 30 г/мин для быстрых результатов

        Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.

        Готовность к использованию за 60 секунд

        Готовность к использованию за 60 секунд

        Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          200  ml
          Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
          Даже для шелка
          Цвет
          Розовый
          Переключатель включение/выключение
          Да
          Щетка
          Да
          Долив воды в любой момент использования
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          2  m
          Технология PureSteam
          Да
          Готовность к использованию
          Световой индикатор

        • Быстрое разглаживание складок

          Функция "2 в 1"
          Да
          Мощность
          1500  W
          Постоянная подача пара
          До 30  g/min
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Напряжение
          240  V
          Готовность к использованию
          1  minute(s)
          Контролируемая подача пара
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Встроенный контейнер для сбора накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          32 x 22 х 17  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          30 x 17 x 13  cm
          Вес (с упаковкой)
          0,9  kg

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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              • *Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).

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