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Больше не доступен
1500 Вт, подача пара до 30 г/мин
Технология PureSteam
Резервуар для воды XL
Функция "2 в 1"
Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.
Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.
Награды
4.4
из 5
7
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
vpod
04/07/2019
Україна
Супер для швидкого прасування одягу
Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Оксана1979
01/07/2019
Україна
Отличный отпариватель!
Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Juluetta
10/04/2019
Україна
Чудовий девайс:)
Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).