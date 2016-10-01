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Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш незаменимый помощник
Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах
Ваш незаменимый помощник
Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш незаменимый помощник
Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах
Ручной отпариватель для одежды
Итого:
Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.
Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.
Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.
Резервуар для воды 200 мл позволяет отпарить три предмета одежды за один подход. Удобное решение, чтобы быстро привести в порядок одежду перед выходом!
Благодаря электрическому насосу нет необходимости закачивать пар вручную. Нажмите и удерживайте кнопку для непрерывной подачи пара.
Нагревающаяся подошва SmartFlow предотвращает образование конденсата на одежде и обеспечивает на 100 % безопасное глажение даже деликатных тканей.
Отпариватель подходит для ухода за всеми тканями — это великолепное решение для деликатных тканей, таких как шелк и кашемир.
Прибор можно поставить на основание — это безопасное и удобное положение, если прибор не используется.
Мощный пар устраняет запахи сигарет, пищи и тела. Кроме того, он убивает 99,9 % бактерий.*
Инновационная технология PureSteam принципиально отличается от технологий, использующихся в других отпаривателях. Подача пара до 30 г/мин обеспечивает мощный пар, который глубоко проникает в ткань и быстро удаляет складки.
Быстрая подготовка к работе. Подключите прибор, подождите примерно одну минуту и начинайте отпаривание!
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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