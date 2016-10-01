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Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто. Узнать обо всех преимуществах