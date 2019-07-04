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Больше не доступен

Ручной отпариватель для одежды

GC440/47

4.4
| (7) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Благодаря инновационной технологии PureSteam и быстрой очистке от накипи новый отпариватель для одежды StyleTouch обеспечивает мощную подачу пара в течение долгих лет! Превосходный результат при освежении одежды перед выходом и бережной обработке деликатных тканей: это быстро и просто.
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Идеально для быстрой обработки и для деликатных тканей

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  • 1500 Вт, подача пара до 30 г/мин

  • Технология PureSteam

  • Резервуар для воды XL

  • Функция "2 в 1"

Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

Технология PureSteam для постоянной мощной подачи пара в течение долгих лет

Инновационная технология PureSteam предотвращает скопление накипи вокруг двигателя отпаривателя и гарантирует постоянную мощную подачу пара в течение долгих лет.

Функция "2 в 1": эффективное вертикальное и горизонтальное отпаривание

Функция "2 в 1": эффективное вертикальное и горизонтальное отпаривание

Функция "2 в 1" обеспечивает вертикальное и горизонтальное отпаривание. Горизонтальное отпаривание на плоской поверхности помогает добиться наилучших результатов и отпарить даже самые неудобные участки, например воротнички и манжеты.

Быстрая очистка от накипи

Быстрая очистка от накипи

Благодаря быстрой очистке от накипи ваш прибор будет обеспечивать такую же подачу пара в течение долгих лет.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.4

из 5

7

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

4
3
2

04/07/2019

Україна

Україна

Супер для швидкого прасування одягу

Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

01/07/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель!

Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий девайс:)

Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC440/47 Ручний відпарювач

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 8 минут).