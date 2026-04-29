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Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4420/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Для простого и легкого глажения необходимо сочетание скольжения и мощной подачи пара. Этот утюг с подошвой SteamGlide от Philips обеспечивает наилучшее скольжение и подачу пара!
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
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