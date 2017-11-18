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Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4510/30

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Система Quick Calc Release для быстрой очистки от накипи, автоматическая регулировка подачи пара и подошва SteamGlide Plus обеспечивают оптимальную подачу пара надолго.
Посмотреть все преимущества

Система быстрого удаления накипи

Быстрее, проще, умнее

  • Подача пара 45 г/мин; паровой удар 170г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • Очистка от накипи

  • 2400 Вт

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

2400 Вт для быстрого нагрева утюга

Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар до 170 г

Паровой удар до 170 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

18/11/2017

Україна

Україна

У цього продукта чудова якість

Користуємось утюгом майже 3 роки і за час роботи не було жодних збоїв. Подача пари оптимальна, прогрівається швидко. Важливим для мене є те, що праска не плюється водою. Досить бюджетний варіант, однак якість на вищому рівні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг

18/03/2019

Україна

Україна

Хороший утюг для долгого использования

Долго пользовались данным прибором, но подошва начала прилипать к тканям. Будем заменять на утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг

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