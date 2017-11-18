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Больше не доступен
Подача пара 45 г/мин; паровой удар 170г
Подошва SteamGlide Plus
Очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Irisha
18/11/2017
Україна
У цього продукта чудова якість
Користуємось утюгом майже 3 роки і за час роботи не було жодних збоїв. Подача пари оптимальна, прогрівається швидко. Важливим для мене є те, що праска не плюється водою. Досить бюджетний варіант, однак якість на вищому рівні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг
OMko
18/03/2019
Україна
Хороший утюг для долгого использования
Долго пользовались данным прибором, но подошва начала прилипать к тканям. Будем заменять на утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4510/30 Паровой утюг