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Больше не доступен
Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г
Подошва SteamGlide Plus
Очистка от накипи
2400 Вт
Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.
Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска