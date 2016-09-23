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    Azur Performer Plus

    Паровой утюг

    GC4525/30
    Общая оценка / 5
    • Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее Быстрее*, проще, умнее
      -{discount-value}

      Azur Performer Plus Паровой утюг

      GC4525/30
      Общая оценка / 5

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Plus Паровой утюг

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Performer Plus Паровой утюг

      Быстрее*, проще, умнее

      Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur Performer Plus

        Azur Performer Plus

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Быстрее*, проще, умнее

        Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

        • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
        • Подошва T-ionicGlide
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • 2600 Вт
        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

        Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

        Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

        Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

        Самоочистка для эффективного удаления накипи

        Самоочистка для эффективного удаления накипи

        В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани

        Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани

        Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

        Электронная функция отключения питания автоматически отключает оставленный без присмотра или перевернувшийся утюг.

        Паровой удар до 200 г

        Паровой удар до 200 г

        Паровой удар до 200 г для быстрого удаления даже самых жестких складок.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          300  ml
          Подошва
          T-ionicGlide
          Постоянная подача пара
          50  g/min
          Мощность
          2600  W
          Система автоотключения
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Паровой удар
          200  g
          Длина шнура питания
          2  m

        • Быстрое разглаживание складок

          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          • Встроенный контейнер для сбора накипи
          • Функция самоочистки

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          34,1 * 30 * 36  cm
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          16 * 32 * 14  cm
          Вес (с упаковкой)
          1,75  kg
          Вес утюга + подставка
          1,52  kg

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              • По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт

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