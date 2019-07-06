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Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4525/30

5
| (7) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее*, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой T-ionicGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.
Посмотреть все преимущества

Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

Быстрее*, проще, умнее

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2600 Вт

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Высококлассная подошва T-ionicGlide

Высококлассная подошва T-ionicGlide

T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

7

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки

Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям

Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже добре

Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска

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      Примечания

      1. По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт