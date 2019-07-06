Це справді було як кохання з першого погляду. Ще за декілька метрів до вітрини з прасками, саме Philips Azur Performer Plus кинулась мені у вічі. Супер дизайн. Параметри мене задовольнили. Коли спробувала прасувати білизну, зрозуміла, що зробила правильний вибір. Праска нагрівається за 30 секунд. Пар за бажанням може подаватися автоматично. За потреби, можна розпилити воду з праски через маленький фільтр над носиком праски.. Прасувати - одне задоволення. Вбудований вапняний контейнер вбирає всі часточки вапна, яке може з'явитисяз води.