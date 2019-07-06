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Больше не доступен
Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
2600 Вт
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к повреждениям подошва с внутренним слоем из оксида титана, которая обеспечивает непревзойденное скольжение.
Награды
5.0
из 5
7
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Katerinaspring13
06/07/2019
Україна
Цей продукт цілком відповідає всім вимогам сучасної домогосподарки
Я повністю задоволена якістю цієї праски.Завдяки матеріалу підошви ні одна найтендітніша річ із гардеробу не була «присмалена».Невелика вага праски також полегшує прасування безмежної кількості одежинок моїх трьох діточок.+чудова функція відпарювання не дає шансу складкам на одязі.Дякую Philips за інновації !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Natmakh
04/07/2019
Україна
Праска легка, функція відпрацювання супер. Взагалі прасує гарно, дійсно не залишає плям
Праска легка, але прасує гарно. Функція відпрацювання супер. З недоліків: так і не знайшли, як відкривається контейнер для видалення накипу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Алюня
04/07/2019
Україна
Дуже добре
Користуюся вже три роки. Якість хороша. Попередня праска Philips відслужила 10 років і якби не впала то ще досі служилала би мені. Бренд працює і постійно вдосконалює свою продукцію.Це дуже добре.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4525/30 Парова праска
По сравнению с обычным паровым утюгом Philips 2200 Вт