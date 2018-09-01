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Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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