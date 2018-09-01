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    Azur

    Паровой утюг

    GC4554/40
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    • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
      -{discount-value}

      Azur Паровой утюг

      GC4554/40
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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Гарантированно оптимальная подача пара

        С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

        • Постоянная подача пара 50 г/мин
        • паровой удар 220 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Система быстрой очистки от накипи

        Система быстрой очистки от накипи

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        2500 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

        • Легкость использования

          Цвет
          Renol, красный
          Превосходное скольжение подошвы
          3  stars
          Название подошвы
          SteamGlide Plus
          Система "капля-стоп"
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          2  m
          Встроенная розетка
          Да
          Элементы управления режимами подачи пара на ручке
          Да
          Устойчивость подошвы к царапинам
          4  stars
          Автоотключение
          Да
          Световой индикатор
          Да
          Распылитель
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2500  W
          Паровой удар
          220  g
          Постоянная подача пара
          50  g/min
          Напряжение
          240  V
          Готовность к использованию
          2  minute(s)
          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Быстрая очистка от накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Вес утюга
          1,552  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Вес (с упаковкой)
          1,791  kg
          Вес утюга + подставка
          1,569  kg

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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