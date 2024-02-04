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  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4556/20

4.8
| (16) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.
Посмотреть все преимущества

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Гарантированно оптимальная подача пара

  • 2500 Вт

  • Постоянная подача пара 50 г/мин

  • паровой удар 220 г

  • Подошва SteamGlide Plus

Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

2500 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

16

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

3
1

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Коли очікування співпали з реаліністю

Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.

Плюсы

Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Нормальный утюг за не очень большую сумму

Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.

Плюсы

цена и качество

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска

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