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    Azur

    Паровой утюг

    GC4556/20
    Общая оценка / 5
    • Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара Гарантированно оптимальная подача пара
      -{discount-value}

      Azur Паровой утюг

      GC4556/20
      Общая оценка / 5

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Azur Паровой утюг

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

      Azur Паровой утюг

      Гарантированно оптимальная подача пара

      Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Гарантированно оптимальная подача пара

        С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

        • 2500 Вт
        • Постоянная подача пара 50 г/мин
        • паровой удар 220 г
        • Подошва SteamGlide Plus
        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

        Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Система быстрой очистки от накипи

        Система быстрой очистки от накипи

        Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

        Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

        2500 Вт для быстрого нагрева и безупречного глажения

        Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

        • Легкость использования

          Превосходное скольжение подошвы
          3  stars
          Название подошвы
          SteamGlide Plus
          Система "капля-стоп"
          Да
          Для всех тканей, допускающих глажение
          Да
          Возможность использования водопроводной воды
          Да
          Длина шнура питания
          2  m
          Встроенная розетка
          Да
          Элементы управления режимами подачи пара на ручке
          Да
          Устойчивость подошвы к царапинам
          4  stars
          Автоотключение
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          2500  W
          Паровой удар
          220  g
          Постоянная подача пара
          50  g/min
          Напряжение
          240  V
          Готовность к использованию
          2  minute(s)
          Распыление воды
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Быстрая очистка от накипи

        • Размеры и вес

          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          13,7 x 16,7 x 33,2  cm
          Вес утюга
          1,552  kg
          Размеры изделия (Ш x В x Д)
          12,88 x 15,33 x 31,95  cm
          Вес (с упаковкой)
          1,791  kg
          Вес утюга + подставка
          1,569  kg

        • Экологичность

          Упаковка изделия
          Полностью перерабатываемое сырье
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Гарантия

          Международная гарантия 2 года
          Да

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