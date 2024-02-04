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Больше не доступен
2500 Вт
Постоянная подача пара 50 г/мин
паровой удар 220 г
Подошва SteamGlide Plus
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
4.8
из 5
16
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Коли очікування співпали з реаліністю
Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.
Плюсы
Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Нормальный утюг за не очень большую сумму
Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.
Плюсы
цена и качество
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4556/20 Парова праска