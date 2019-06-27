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Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4850/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Воплощенное совершенство
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат.
Посмотреть все преимущества

Утюг с мощной системой подачи пара

Воплощенное совершенство

  • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180 г

  • Подошва SteamGlide Plus

  • Система автоотключения

  • 2600 Вт

Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

Выключается автоматически в целях безопасности и энергосбережения

Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Паровой носик позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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27/06/2019

Україна

Україна

Ця праска легка у використанні

Праска має всі необхідні функції для домашнього використання. Прасує чудово з першого разу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4850/02 Steam iron

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4850/02 Steam iron

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