Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели Philips Azur GC4850/02 позволяют легко перемещать его по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной системой подачи пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах
Паровой утюг
Цена магазина Philips
Итого:
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide Plus сочетает зону скольжения и зону натяжения.
Комфортное глажение
Легко использовать
Очистка от накипи