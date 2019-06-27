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Больше не доступен
Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180 г
Подошва SteamGlide Plus
Система автоотключения
2600 Вт
Функция автоотключения обеспечивает автоматическое отключение прибора в целях энергосбережения, если он не используется в течение нескольких минут.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Olyakov
27/06/2019
Україна
Ця праска легка у використанні
Праска має всі необхідні функції для домашнього використання. Прасує чудово з першого разу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4850/02 Steam iron
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4850/02 Steam iron