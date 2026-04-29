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Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4850/02
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Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4850/02 - English (US)
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Вода вытекает из основания вертикального отпаривателя для одежды Philips
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар