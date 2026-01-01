КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4851/02

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4851/02

1 награда

Совершенство формы

Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат.

Посмотреть все преимущества

Утюг с мощной подачей пара

Совершенство формы

  • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г

  • Подошва SteamGlide

  • Система автоотключения

  • 2600 Вт

Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения