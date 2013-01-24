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    Azur

    Паровой утюг

    GC4851/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Совершенство формы Совершенство формы Совершенство формы
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      Azur Паровой утюг

      GC4851/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Azur Паровой утюг

      Совершенство формы

      Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат. Узнать обо всех преимуществах

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        Azur

        Azur

        Паровой утюг

        Итого:

        Совершенство формы

        Утюг с мощной подачей пара

        • Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г
        • Подошва SteamGlide
        • Система автоотключения
        • 2600 Вт
        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Паровой носик Steam Tip позволяет прогладить труднодоступные детали одежды

        Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Оптимальная конструкция позволяет легко перемещать утюг по одежде

        Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Небольшой вес позволяет легко перемещать утюг

        Оптимальный вес утюга 1,6 кг позволяет с легкостью перемещать утюг с места на место.

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

        2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Паровой удар до 180 г

        Паровой удар до 180 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Прибор автоматически выключается, если оставлен без присмотра. Если прибор оставлен в вертикальном положении, отключение произойдет через 8 минут. Если прибор лежит на боку или стоит на подошве, отключение произойдет всего через 30 секунд.

        Боковая крышка резервуара

        Боковая крышка резервуара

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2.5 m

        • Легко использовать

          Система "капля-стоп"
          Да
          Длина шнура
          2,5 м
          Объем резервуара для воды
          350 ml
          Вертикальное отпаривание
          Да
          напряжение
          220–240 V
          Паровой удар
          180 g
          Паровой носик
          Да
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Настройка подачи пара
          Да
          Постоянная подача пара
          50 г/мин
          Система автоотключения
          Да
          Вес утюга
          1,6 kg
          Распылитель
          Да
          Мощность
          2600 W
          Быстрое и простое наполнение
          Да

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи

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