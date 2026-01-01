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Больше не доступен
GC4851/02
Совершенство формы
Вес и конструкция новой модели утюга Philips Azur позволяют легко перемещать утюг по ткани, разглаживая самые труднодоступные места. В сочетании с мощной подачей пара это дает превосходный результат.
Подача пара 50 г/мин; паровой удар 180г
Подошва SteamGlide
Система автоотключения
2600 Вт
Уникальный носик подошвы утюга Philips со специальными удлиненными отверстиями позволяет пару проникать в самые труднодоступные складки и эффективно разглаживать даже мелкие элементы одежды.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Конструкция утюга Philips позволяет легко перемещать его по одежде, разглаживая самые труднодоступные участки.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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