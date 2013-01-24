  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    PerfectCare Azur

    Паровой утюг

    GC4929/80
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения* Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
      -{discount-value}

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      GC4929/80
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

      Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

      Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

      Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

      Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

      Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым! Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все Паровой утюг

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Паровой утюг

        Итого:

        Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

        Одна настройка для любых тканей — от джинсовых до шелковых

        • Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
        • Подошва T-ionicGlide
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • Для всех тканей, допускающих глажение
        Паровой удар до 220 г

        Паровой удар до 220 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Уникальный держатель шнура

        Уникальный держатель шнура

        Уникальный держатель крепится к гладильной доске и позволяет удобно разместить шнур во время глажения.

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

        Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

        Ионизированный пар обеспечивает гигиеничность и оптимальные результаты

        Пар, обогащенный ионами, обеспечивает оптимальные результаты глажения, а ваши вещи всегда будут чистыми.

        Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

        Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

        Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

        Утюг мощностью 3000 Вт для быстрого нагрева

        Мощность 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение)

        100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

        100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Паровой удар
          220 g
          Держатель шнура CordGuide
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Мягкая ручка
          Да
          Water tank capacity
          350 ml
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Вес утюга
          1,75 kg
          Постоянная подача пара
          50 g/min
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Подошва
          T-ionicGlide
          Мерный стакан
          Да
          Распылитель
          Да
          Длина шнура питания
          2,5 m
          Система автоотключения
          Да
          Мощность
          3000 W
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды

        • Очистка от накипи

          Напоминание о необходимости очистки от накипи
          Да
          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Забота об окружающей среде

          Экономия энергии*
          10 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              • По сравнению с другими паровыми утюгами Philips
              • по сравнению с другими утюгами Philips без функции подачи пара

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips