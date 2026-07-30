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Больше не доступен
GC4929/80
Пар 50 г/мин, паровой удар 220 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
Для всех тканей, допускающих глажение
Мощность 3000 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и безупречное глажение всех типов тканей (допускающих глажение)
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
Отзывы
По сравнению с другими паровыми утюгами Philips
по сравнению с другими утюгами Philips без функции подачи пара