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Azur Advanced

Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

GC4934/30
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  • Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов* Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*
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    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    GC4934/30
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

    Azur Advanced Паровой утюг с технологией OptimalTEMP

    Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

    Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань*, благодаря технологии OptimalTEMP; теперь пар проникает в ткань на 20 % глубже для быстрого разглаживания складок.* Узнать обо всех преимуществах

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      Утюг нового поколения для превосходных быстрых результатов*

      Без риска прожечь ткань

      • 3000 Вт
      • Постоянная подача пара 55 г/мин
      • Паровой удар 230 г
      • Подошва SteamGlide Plus
      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения

      Уникальная подошва SteamGlide Plus с улучшенным слоем из титана и 6-слойным покрытием обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

      Благодаря мощной подаче пара (55 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

      Благодаря мощной подаче пара (55 г) в ткань может проникать на 20 % больше пара*

      Благодаря мощной и постоянной подаче пара в ткань теперь проникает на 20 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP — глажение без настроек и без риска прожечь ткань

      Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой и от льна до кашемира, в любой последовательности и не тратьте время на настройку температуры и сортировку одежды. Паровые утюги Philips с технологией OptimalTEMP облегчают и ускоряют процесс глажения. Они протестированы независимыми экспертами.

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

      Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

      Паровой удар до 230 г для разглаживания жестких складок

      Паровой удар до 230 г для разглаживания жестких складок

      Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Быстрая очистка от накипи Quick Calc Release за 15 секунд для оптимальной подачи пара надолго

      Улучшенная подача пара гарантирует эффективное разрушение известкового налета, а в контейнере теперь может накапливаться в 5 раз больше частиц накипи*. Благодаря системе Quick Calc Release контейнер легко извлекается и опустошается менее чем за 15 секунд для обеспечения ежедневной оптимальной подачи пара.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.

      Пар глубоко проникает в ткань для превосходных быстрых результатов

      Благодаря особому конструктивному решению в ткань может проникать на 20 %* больше пара, поэтому превосходные результаты достигаются еще быстрее.

      Технические характеристики

      • Технология

        Технология OptimalTEMP
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        55  г/мин
        Питание
        3000  Вт
        Паровой удар
        230  г
        Вертикальное отпаривание
        Да

      • Легко использовать

        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Объем резервуара для воды
        330  мл
        Устойчивое вертикальное положение
        Да
        Длина шнура питания
        2,5  м
        Система "капля-стоп"
        Да
        Большое отверстие для залива воды
        Да
        Автоотключение
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Быстрая очистка от накипи

      • Размер и вес

        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        33,3 x 17,5 x 13,5  см

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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            • Для всех тканей, допускающих глажение
            • По сравнению с GC4910

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