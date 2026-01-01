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Все серии

  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Больше не доступен

PerfectCare XpressУтюг с компактным парогенератором

GC5050/02

1 награда

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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Утюг с мощным компактным парогенератором внутри

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

  • Подача пара 50 г/мин

  • Подошва Anodilium

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • Для всех тканей, допускающих глажение

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения