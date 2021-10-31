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Утюг с компактным парогенератором
Итого:
100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.
100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.
100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.
Подошва, сочетающая превосходное керамическое покрытие для превосходного скольжения по любым тканям и тщательно продуманную конструкцию отверстий для эффективного удаления складок.
Мощность 2800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей (глажение которых допускается).
Инновационный датчик автоматической подачи пара с детектором движения активирует паровой поток при движении утюга вдоль гладильной доски. Таким образом, пар всегда подается в необходимом объеме для эффективного разглаживания складок при минимальных потерях. Превосходные результаты и энергоэффективность.
Постоянная мощная подача пара до 65 г/мин для более эффективного разглаживания складок на любой одежде
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Одна оптимальная настройка для всех типов тканей. Всегда идеальное соотношение объема пара и температуры благодаря: 1) усовершенствованному процессору Smart Control для поддержания необходимого уровня парообразования и температурного режима; 2) сверхмощной циклонической камере для постоянной мощной подачи пара при глажении любых типов тканей.
Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.
Экорежим, при выборе которого подается оптимальный объем пара, гарантирует эффективное глажение при низком энергопотреблении
Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.
Быстрое и мощное разглаживание складок
Комфортное глажение
Очистка от накипи
Социальная ответственность
GC026/30
GC026/00