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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Больше не доступен

PerfectCare XpressУтюг с компактным парогенератором

GC5060/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. PerfectCare Xpress от Philips — это великолепные результаты глажения без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!

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Утюг с мощным компактным парогенератором внутри

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

  • Пар 65 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва SteamGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • Для всех тканей, допускающих глажение

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

Прекрасно справляється з задачею

Сучасна праска з усіма необхідними функціями просто мене порадувала. Стильний дизайн, гарно вигладжує і відпарює одяг. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Xpress GC5060/02 Утюг с компактным парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Xpress GC5060/02 Утюг с компактным парогенератором

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