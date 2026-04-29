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GC536/35
Больше не доступен
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Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer
User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35
Все (6)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Нужно ли настраивать отпариватель для разных тканей?
Подходит ли отпариватель Philips для любых видов ткани?
Слив воды из резервуара отпаривателя для одежды Philips
Как отпаривать рубашку с помощью отпаривателя Philips?
Как пользоваться рукавицей для отпаривателя Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Шланг вертикального отпаривателя слишком жесткий
Отпариватель для одежды Philips издает хрипящие звуки
Вертикальный отпариватель Philips оставляет мокрые следы на одежде
Вертикальный отпариватель: слабый/нестабильный пар
База отпаривателя для одежды Philips протекает
Из сопла вертикального отпаривателя Philips течет вода
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