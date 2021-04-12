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Больше не доступен
FlexHead
StyleBoard
2000 Вт
5 режимов подачи пара
Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.
Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.
Награды
4.5
из 5
24
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
WolfUA
12/04/2021
Україна
Незаменимый помощник
Отличная замена утюгу. Гладить никогда не любил, но с этим отпаривателем все намного проще и удобнее! Практически любую ткань можно безопасно отпарить, для нашего гардероба его точно хватает. Для отличного результата у него все есть: и хорошая мощность, и сама подошва у отпаривателя из металла, и вертикальная доска, и даже перчатка термозащитная. В общем шикарная вещь, однозначно рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды
Antonpol11
12/04/2021
Україна
Полезная, практичная, классная вещь!
Очень крутая вещь, удобный в использовании, для людей, которые практически ничего не гладят, идеален! Дизайн тоже хорош, не жалею, что попробовал что-то помимо утюга!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды
Ник2022
07/11/2022
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Покупкой очень доволен
Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу
Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).