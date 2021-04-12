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  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине
  • Легкое удаление складок по всей длине

Больше не доступен

ComfortTouchОтпариватель для одежды

GC557/30

4.5
| (24) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт

1 награда

Легкое удаление складок по всей длине
Наш новый отпариватель для одежды ComfortTouch разглаживает складки, освежая внешний вид ткани. С инновационной технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины вы максимально легко сможете привести в порядок свою одежду.
Посмотреть все преимущества

с технологией FlexHead и StyleBoard увеличенной длины

Легкое удаление складок по всей длине

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 Вт

  • 5 режимов подачи пара

Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

Автоматический переход в режим ожидания — гарантия вашего спокойствия

Отпариватель автоматически переходит в режим ожидания, если резервуар для воды пуст, поэтому нет повода для беспокойства, даже если вы забудете выключить прибор.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

Простая очистка от накипи надолго обеспечивает эффективную работу

Регулярно выполняйте простую очистку от накипи, чтобы продлить срок службы прибора.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.5

из 5

24

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

2

12/04/2021

Україна

Україна

Незаменимый помощник

Отличная замена утюгу. Гладить никогда не любил, но с этим отпаривателем все намного проще и удобнее! Практически любую ткань можно безопасно отпарить, для нашего гардероба его точно хватает. Для отличного результата у него все есть: и хорошая мощность, и сама подошва у отпаривателя из металла, и вертикальная доска, и даже перчатка термозащитная. В общем шикарная вещь, однозначно рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды

12/04/2021

Україна

Україна

Полезная, практичная, классная вещь!

Очень крутая вещь, удобный в использовании, для людей, которые практически ничего не гладят, идеален! Дизайн тоже хорош, не жалею, что попробовал что-то помимо утюга!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Отпариватель для одежды

07/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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      Примечания

      1. Независимое тестирование на эффективность устранения следующих видов бактерий: Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 (при отпаривании в течение 1 минуты).