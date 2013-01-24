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Дорожный утюг

GC651
Общая оценка / 5
  • Мощность и точность Мощность и точность Мощность и точность
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    Дорожный утюг

    GC651
    Общая оценка / 5

    Мощность и точность

    Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Дорожный утюг

    Мощность и точность

    Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах

    Мощность и точность

    Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Дорожный утюг

    Мощность и точность

    Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощность и точность

      Достижение профессиональных результатов!

      • Пар 6 г/мин; паровой удар 45 г
      • Антипригарная подошва
      • 800 Вт
      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

      Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

      Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание неподатливых складок

      Функция "Паровой удар" облегчает разглаживание самых неподатливых складок.

      Чехол для переноски утюга

      Чехол для переноски, позволяющий взять дорожный утюг в поездку.

      Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

      Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        Антипригарная
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        6  г/мин
        Паровой удар
        45  г
        Вертикальное отпаривание
        Да
        Питание
        800  Вт

      • Комфортное глажение

        Длина шнура
        1,9  м

      • Легко использовать

        Длина шнура питания
        1,9  м

      • Технические характеристики

        Масса утюга
        0,72  кг
        Габариты изделия
        17,8 x 8,5 x 8,9  см
        напряжение
        220—240

      • Аксессуары

        Чехол
        Да

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