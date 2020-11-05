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Больше не доступен
Мощность и точность
Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом.
Пар 6 г/мин; паровой удар 45 г
Антипригарная подошва
800 Вт
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
05/11/2020
Україна
Це просто бомба!
Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!
Плюсы
Компактність, вода з "паровим ударом"
Минусы
та немає там проти :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Дата пользования 2018-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Дата пользования 2018-11-05