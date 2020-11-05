Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!