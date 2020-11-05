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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Больше не доступен

Travel ironДорожный утюг

GC651/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Мощность и точность

Этот невероятно компактный утюг с безупречным дизайном поможет достичь отличных результатов, где бы вы ни были. Благодаря мощной подаче пара и уникальной эргономичной ручке складки разглаживаются так же легко и эффективно, как и обычным утюгом.

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Достижение профессиональных результатов!

Мощность и точность

  • Пар 6 г/мин; паровой удар 45 г

  • Антипригарная подошва

  • 800 Вт

Для глажения можно использовать водопроводную воду

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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05/11/2020

Україна

Україна

Це просто бомба!

Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!

Плюсы

Компактність, вода з "паровим ударом"

Минусы

та немає там проти :)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Дата пользования 2018-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Дата пользования 2018-11-05

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