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  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/05
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  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/05
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron

Больше не доступен

GC670/05

GC670/05

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

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Комплексные решения для премиальной эффективности

Комплексные решения для премиальной эффективности

Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.

5 режимов подачи пара для разных типов одежды

5 режимов подачи пара для разных типов одежды

Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.

Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

Широкий выбор аксессуаров для лучших результатов

Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Відпарювач дуже хороший, за мить все вирівняє, на будь якій висоті.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Дата пользования 2018-11-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Дата пользования 2018-11-05

01/04/2019

Україна

Україна

Супер

Я очень довольна. Идеально гладит все вещи. Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

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