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Больше не доступен
Продуманные решения, среди которых есть ножное управление, съемный резервуар для воды, автоматическое сматывание шнура, отделение для хранения принадлежностей и конструкция "наклонить/повернуть", гарантируют превосходную эффективность в разглаживании и удобство использования от начала до конца.
Выберите нужную интенсивность подачи пара для одежды.
Для получения оптимальных результатов используйте щетку, подушечку из ворса, насадки для создания стрелок и воротника, а также рукавицу для дополнительной безопасности.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
davbog1986
05/11/2020
Україна
Дуже задоволена
Відпарювач дуже хороший, за мить все вирівняє, на будь якій висоті.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Дата пользования 2018-11-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Дата пользования 2018-11-05
Ната
01/04/2019
Україна
Супер
Я очень довольна. Идеально гладит все вещи. Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари