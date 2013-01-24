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    Парогенератор

    GC7320
    Общая оценка / 5
    • Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца Быстрое глажение — от начала и до конца
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      Парогенератор

      GC7320
      Общая оценка / 5

      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Парогенератор

      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Парогенератор

      Быстрое глажение — от начала и до конца

      Специально предназначенный для ускорения процесса глажения, GC7320 готов к работе уже через 2 минуты. Пар под давлением ускоряет глажение, проникая глубоко в ткань, а расширенная воронка позволяет быстро и просто доливать воду.

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        Парогенератор

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Быстрое глажение — от начала и до конца

        Подача пара под давлением и быстро заполняемый резервуар

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

        Быстрый запуск: начало работы менее чем через 2 минуты

        Парогенератор готов к использованию менее чем через 2 минуты.

        Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

        Давление пара до 4,5 бар для быстрого глажения

        Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

        Легкий утюг для глажения без усилий

        Вес утюга составляет всего 1,2 кг, что обеспечивает простое и комфортное глажение.

        Постоянная подача пара до 110 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 110 г/мин для эффективного разглаживания всех складок.

        Технические характеристики

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          Подошва SteamGlide
          Подача пара
          Да
          Постоянная подача пара
          110  г/мин
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Давление
          До 4,5
          Паровой носик
          Да
          Питание
          2400  Вт

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          1000  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          Большое отверстие для залива воды
          Долив в любое время
          Да
          Время нагрева
          2  мин
          Хранение шланга
          Фиксатор шланга
          Длина шнура питания
          1,8  м
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Длина шланга
          1,7  м

        • Забота об окружающей среде

          Энергосбережение
          20 % экономия энергии

        • Очистка от накипи

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Очистка от накипи
          Простая промывка

        • Технические характеристики

          Габариты изделия
          42,9 x 40 x 42,6  см
          напряжение
          220–240  В
          Вес утюга
          1,2  кг
          Вес утюга + подставка
          4,5  кг

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