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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Больше не доступен

PerfectCare CompactУтюг с парогенератором

GC7805/20

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.

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Самый компактный из наших парогенераторов

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 5,3 бар

  • Паровой удар до 250 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра

  • Крепление для переноски

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Технические характеристики

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Награды

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Примечания

  1. По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer

  2. Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311