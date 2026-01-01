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Больше не доступен
GC7805/20
Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.
Максимальное давление насоса — 5,3 бар
Паровой удар до 250 г
Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
Крепление для переноски
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Награды
Отзывы
По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer
Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311