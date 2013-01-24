Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах
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Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах
Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.
С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.
Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.
Резервуар для воды имеет объем 1,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 1,5 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.
Благодаря революционной технологии ProVelocity нам удалось создать самый компактный генератор по сравнению с более ранними моделями. Он отлично помещается на гладильной доске и очень удобен в переноске. Также при хранении этот парогенератор займет намного меньше места.
Прочная антипригарная подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Кроме того, ее легко очищать, особенно по сравнению с алюминиевыми подошвами.
Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.
Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Аксессуары в комплекте
Карта памяти
Размер и вес
Гарантия
Экологичность
Очистка от накипи
GC026/00
GC026/30
GC026/80