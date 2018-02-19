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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Больше не доступен

PerfectCare CompactУтюг с парогенератором

GC7808/40

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение.

Посмотреть все преимущества

Невероятно компактный парогенератор Philips

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 5,3 бар

  • Паровой удар до 280 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра

  • Крепление для переноски

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

19/02/2018

Україна

Україна

Отличный парогенератор

Замечательный помощник для бережной глажки вещей! Моему утюгу этой же марки уже 15 лет. Он до сих пор замечательно работает, но так как я увлекаюсь пошивом вещей - задумывалась о более мощном и бережном помощнике. Бывали моменты когда забывала переставить регулятор утюга и прижигала вещь. Особенно обидно когда это происходило на последнем этапе пошива. Но с парогенератором это никогда не случится - просто здесь не нужна регулировка температур! Происходит бережная глажка не зависимо от типа ткани! Мощная подача пара разгладит все швы и труднодоступные места! А еще ним можно гладить и в вертикальном положении! Спасибо моему мужу за то что осуществил мою мечту!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311

  2. По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer