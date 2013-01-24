Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
RU
UK
1

Ключевые слова для поиска

PerfectCare Compact

Парогенератор

GC7808/40
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара* Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
    -{discount-value}

    PerfectCare Compact Парогенератор

    GC7808/40
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PerfectCare Compact Парогенератор

    Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

    Philips PerfectCare Compact с постоянной мощной подачей пара обеспечивает более быстрое глажение. Благодаря технологии OptimalTEMP больше не требуется регулировать температуру при смене типа ткани. Компактная и легкая конструкция гарантирует удобное хранение. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все steam-generator-iron

      Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

      Невероятно компактный парогенератор Philips

      • Максимальное давление насоса — 5,3 бар
      • Паровой удар до 280 г
      • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
      • Фиксация Carry-lock
      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Оцените невероятно быстрое глажение благодаря революционной технологии. Мощная и постоянная подача пара справляется даже с жесткими складками, и плотные ткани разглаживаются легко и быстро. При необходимости можно воспользоваться функцией парового удара — идеально для вертикального отпаривания или трудноудаляемых складок.

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек

      С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

      Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

      Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Большой резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва

      Резервуар для воды имеет объем 1,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 1,5 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Встроенная система очистки обеспечивает долгий срок службы

      Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Система Smart Calc-Clean представляет собой встроенную функцию удаления накипи и очистки, позволяющую продлить срок службы парогенератора. Утюг напомнит о необходимости очистки и удаления накипи при помощи светового и звукового сигналов. Просто поместите утюг на контейнер Smart Calc-Clean и запустите процесс. Для сбора использованной воды и накипи обычно требуется около 2 минут. Парогенератор издаст звуковой сигнал, когда будет снова готов к использованию.

      Малый вес и компактный размер для удобства хранения

      Малый вес и компактный размер для удобства хранения

      Благодаря революционной технологии ProVelocity нам удалось создать самый компактный генератор по сравнению с более ранними моделями. Он отлично помещается на гладильной доске и очень удобен в переноске. Также при хранении этот парогенератор займет намного меньше места.

      Устойчивость к царапинам и великолепное скольжение подошвы

      Устойчивость к царапинам и великолепное скольжение подошвы

      Прочная антипригарная подошва SteamGlide устойчива к царапинам и обеспечивает великолепное скольжение по ткани. Кроме того, ее легко очищать, особенно по сравнению с алюминиевыми подошвами.

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Фиксация для безопасной переноски Carry Lock

      Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

      Экономия энергии в режиме ECO

      Экономия энергии в режиме ECO

      Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

      Технические характеристики

      • Технология

        Для всех тканей, допускающих глажение
        Да
        Без риска прожечь ткань
        Да
        Без необходимости регулировки температуры
        Да
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Технология ProVelocity
        Да
        Процессор Smart Control
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 120  г/мин
        Питание
        2400  Вт
        Давление
        максимальное давление насоса — 5,3 бар
        Готовность к использованию
        2  мин
        Паровой удар
        До 280  г
        Контролируемая подача пара
        Да
        Различные режимы подачи пара
        Да
        Вертикальное отпаривание
        Да
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Даже для шелка
        Превосходное скольжение подошвы
        4  звезд
        Название подошвы
        Подошва SteamGlide
        Объем резервуара для воды
        1500  мл
        Свободный поворот шнура (шарнир)
        Свободный поворот шнура на 180 градусов
        Длина шланга
        1,6  м
        Встроенная розетка
        Да
        Длина шнура питания
        1,8  м
        Заостренный паровой носик
        Да
        Готовность к использованию
        • Световой индикатор
        • Звуковой сигнал
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Устойчивость подошвы к царапинам
        4  звезд
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Smart Calc Clean
        Напоминания о проведении очистки от накипи
        • Индикатор
        • Звук
        • без картриджей и лишних затрат

      • Аксессуары в комплекте

        Контейнер Calc Clean
        Да

      • Карта памяти

        Фиксация Carry-lock
        Для удобного и безопасного перемещения
        Отделение для хранения шнура
        Velcro Fix
        Хранение шланга
        Отделение для хранения шланга

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        23 x 27,5 x 39,3  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        19,3 x 22,3 x 37,3  см
        Вес (с упаковкой)
        3,85  кг
        Вес утюга
        1,2  кг
        Вес утюга + подставка
        2,95  кг

      • Гарантия

        Международная гарантия 2 года
        Да

      • Экологичность

        Режим энергосбережения
        Да
        Экономия энергии*
        30  %
        Использование переработанного пластика
        30  %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Деминерализованная вода

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с режимом Turbo на основании IEC 60311
            • По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer

            Откройте для себя

            My Philips

            Зарегистрируйтесь, чтобы получить
            уникальные преимущества

            Підпишіться на нашу розсилку новин

            Компанія Philips цінує і поважає Ваше право на конфіденційність. Щоб отримати докладні відомості, читайте Політику конфіденційності

            Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

            Вибачте, не вдалося виконати підписку на нашу розсилку. Спробуйте пізніше.

            Подписывайтесь на новости и получайте 10% скидки на продукцию Philips

            Подписаться