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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

Больше не доступен

PerfectCare CompactУтюг с парогенератором

GC7833/80

4.8
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*
Благодаря мощной постоянной подаче пара обеспечивается быстрое глажение, а наша технология OptimalTEMP избавляет от необходимости регулировки температуры. Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения.
Посмотреть все преимущества

Самый компактный из наших парогенераторов

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара*

  • Максимальное давление насоса — 6 бар

  • Паровой удар до 350 г

  • Резервуар для воды емкостью 1,5 литра

  • Крепление для переноски

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.8

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/02/2018

Україна

Україна

Отличный парогенератор

Замечательный помощник для бережной глажки вещей! Моему утюгу этой же марки уже 15 лет. Он до сих пор замечательно работает, но так как я увлекаюсь пошивом вещей - задумывалась о более мощном и бережном помощнике. Бывали моменты когда забывала переставить регулятор утюга и прижигала вещь. Особенно обидно когда это происходило на последнем этапе пошива. Но с парогенератором это никогда не случится - просто здесь не нужна регулировка температур! Происходит бережная глажка не зависимо от типа ткани! Мощная подача пара разгладит все швы и труднодоступные места! А еще ним можно гладить и в вертикальном положении! Спасибо моему мужу за то что осуществил мою мечту!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором

27/10/2021

Україна

Україна

Заощаджує час

Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

08/11/2020

Україна

Україна

Незамінний помічник, зручний у використанні

Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор

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      Примечания

      1. Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311

      2. По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer