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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 6 бар
Паровой удар до 350 г
Резервуар для воды емкостью 1,5 литра
Крепление для переноски
Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.
Награды
4.8
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
NataliaY
19/02/2018
Україна
Отличный парогенератор
Замечательный помощник для бережной глажки вещей! Моему утюгу этой же марки уже 15 лет. Он до сих пор замечательно работает, но так как я увлекаюсь пошивом вещей - задумывалась о более мощном и бережном помощнике. Бывали моменты когда забывала переставить регулятор утюга и прижигала вещь. Особенно обидно когда это происходило на последнем этапе пошива. Но с парогенератором это никогда не случится - просто здесь не нужна регулировка температур! Происходит бережная глажка не зависимо от типа ткани! Мощная подача пара разгладит все швы и труднодоступные места! А еще ним можно гладить и в вертикальном положении! Спасибо моему мужу за то что осуществил мою мечту!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7808/40 Утюг с парогенератором
Malinka91
27/10/2021
Україна
Заощаджує час
Швидко випрасовує речі. Постільну білизну можна складати в декілька разів і паром розгладжувати. Користуюсь все 4 роки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
08/11/2020
Україна
Незамінний помічник, зручний у використанні
Цей парогенератор використовує вже більше року. Перед покупкою довго вагалася між звичайною праскою та парогенератором, передивилась багато відео та перечитала безліч відгуків, але ні разу не пожалкувала про свій вибір. Особливо тоді коли з'явилася маленька дитина і необхідно частіше та більше приділяти цьому час. Дуже легкий у використанні, не займає багато місця, можна використовувати як у вертикальному так і в горизонтальному положенні. Не потрібно виставляти температуру, переживати пропалити, можна пропарити іграшки, подушки. Однозначно рекомендую, повністю задоволена!!
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact GC7833/80 Парогенератор
Энергосбережение до 30 % в режиме ECO по сравнению с турбо-режимом на основании IEC 60311
По сравнению с паровым утюгом Philips Azur Performer