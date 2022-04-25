Мріяла довго про таку річ. І нарешті купила. Дуже задоволена, тому що прасує всі речі навідмінно, навіть вертикально, тобто пуховик або плащик легко та зручно прасувати на плічках. Літом планую таким чином прасувати всі сукні та футболки, все буду прасувати на плічках, це дуже зручно тому що праска дуже легка і зовсім не втомлюється рука. Звичайну праску би я так не втримала, ще й з водою. І найкраще в цій моделі відсутність регулювання температури, тобто можна прасувати все підряд без ризику щось пропалити. Це дуже добре, особливо якщо ви часто прасуєте делікатні речі, або якщо прасує ваша дитина, то ви можете не переживати за її речі, та що вона їх зіпсує, це неможливо. Тому парогенератор я звісно ж рекомендую.