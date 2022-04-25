Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 6,5 бар
Паровой удар до 430 г
Съемный резервуар для воды 1,5 л
Крепление для переноски
Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.
Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.
Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.
Награды
5.0
из 5
21
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Solodka
25/04/2022
Україна
Часть акции
Гарно прасує та розпарює речі.
Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
SiRezha
22/04/2022
Україна
Часть акции
Парогенератор на кожен день
Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.
Плюсы
Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар
Минусы
Не виявлено
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Vadim1505
22/04/2022
Україна
Часть акции
Великий резервуар для води, потужний
Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.
Плюсы
+
Минусы
Немає
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
На основании 2-часового сеанса глажения
Экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311 по сравнению с моделью GC6734.