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  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
  • Завершайте глажение на 30 минут раньше
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Больше не доступен

PerfectCare Compact PlusУтюг с парогенератором

GC7933/30

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Завершайте глажение на 30 минут раньше
Настолько быстро и удобно, что вам больше не придется задумываться о прожигании одежды. Завершайте глажение быстрее, ведь вам доступно вдвое больше пара, чем в паровом утюге. Никаких параметров, быстрый результат и более эффективное удаление складок. Теперь вы сможете гладить все вещи за один сеанс.
Посмотреть все преимущества

По сравнению с паровым утюгом Philips Azur*

Завершайте глажение на 30 минут раньше

  • Максимальное давление насоса — 6,5 бар

  • Паровой удар до 450 г

  • Съемный резервуар для воды 1,5 л

  • Крепление для переноски

Без риска прожечь ткань

Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.

Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Дуже класна річ в господарстві!

Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!

Плюсы

Все дуже подобається, рекомендую

Минусы

Немає заперечень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

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      Примечания

      1. На основании 2-часового сеанса глажения

      2. Экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311 по сравнению с моделью GC6734.