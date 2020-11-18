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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Максимальное давление насоса — 6,5 бар
Паровой удар до 450 г
Съемный резервуар для воды 1,5 л
Крепление для переноски
Даже если вам приходится отвлекаться на другие задачи, вы никогда не прожжете свои вещи. Благодаря технологии OptimalTEMP наш утюг с парогенератором не сможет прожечь ткань, которую можно гладить утюгом. Вы даже можете оставить его прямо на одежде или гладильной доске. Больше никаких следов или блеска. Гарантировано.
Если вам необходимо избавиться от самых серьезных складок, положитесь на технологию постоянной подачи пара. Смотрите, как разглаживаются складки, когда вы используете немного дополнительного пара для их устранения. Эта технология также отлично подходит для вертикального отпаривания занавесок или придания свежести вещам, хранящимся на вешалках.
Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Дуже класна річ в господарстві!
Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!
Плюсы
Все дуже подобається, рекомендую
Минусы
Немає заперечень
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
На основании 2-часового сеанса глажения
Экономия до 40% электроэнергии на основании данных IEC 603311 по сравнению с моделью GC6734.