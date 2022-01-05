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  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
  • Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

Больше не доступен

PerfectCare Elite PlusУтюг с парогенератором

GC9660/30

4.6
| (42) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения
​PerfectCare Elite Plus — это парогенератор, который предлагает удобное глажение и быстрый результат благодаря сверхлегкому корпусу и интеллектуальной автоподаче пара для максимального комфорта. Не нужно настраивать температуру, и нет риска прожечь ткань.
Посмотреть все преимущества

Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

Интеллектуальная автоподача пара для быстрого и простого глажения

  • Паровой удар до 520 г

  • Съемный резервуар для воды 1,8 л

  • Технология OptimalTEMP

  • Интеллектуальная автоподача пара

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется

Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке

Никакого риска прожечь ткань

Никакого риска прожечь ткань

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

Мощная, постоянная подача пара позволит легко справиться со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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4.6

из 5

42

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

05/01/2022

Україна

Україна

PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Глажка стала простой и легкой. Жена довольна. Свои брюки, я пока, глажу сам. Длительность процесс сократился в два раза. Теперь могу доверить его и жене.

Плюсы

Гладит надежно - за один проход, чисто и аккуратно. К качеству воды не капризен.

Минусы

Габариты станции хотелось бы меньше. Фиксация утюга в станции с люфтом (стремно когда она заполнена водой).).

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

30/08/2020

Україна

Україна

Чудо техника

Остановила свой выбор на моделе парогенератора - PHILIPS GC9642/60 и осталась очень довольна. Данный парогенератор это просто чудо техники, отличный помощник, с горой глажки справляется в разы быстрее обычного утюга !!! Особо порадовало, что возможно гладить любые виды ткани без регулировки температуры, это чрезвычайно удобно. Благодаря мощной подаче пара результат глажки – отличный а за счет постоянной подачи пара – процесс глажки проходит довольно быстро. Имеет большой резервуар для воды (1,8 литров), если в процессе глаженья вода закончилась, можно не выключая парогенератор долить воды и продолжить процесс глажки. Отдельным плюсом является функция вертикального пара. С данным парогенератором процесс глажки намного удобней и быстрее. Привлекает своим внешним видом и дизайном. Торговая марка PHILIPS давно стала нашим помощником в домашних делах.

Плюсы

Парогенератор в разы быстрее справляется с горой глажки.

Минусы

Отсутствуют

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

30/03/2020

Україна

Україна

Очень актуальная вещь для большой семьи

Очень большая семья, хотела очень давно, приобрела и ни разу не пожалела. Большой бак для воды, очень быстро нагревается и с помощью лёгкого утюга и мощного пара разглаживает любую одежду горизонтально, а также на весу. Хорошее керамическое покрытие подошвы утюга не портит одежду. Лёгкая в использовании, а также легко чистится от накипи. Очень довольная, глажу с удовольствием, и всем рекомендую приобрести!!!!!!!

Плюсы

Супер мощный пар

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Elite GC9642/60 Утюг с парогенератором

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