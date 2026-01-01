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HD2510/90
Хрустящие тосты каждый день
Поджаривайте любой хлеб так, как вам хочется, с тостером Philips Essentials Collection серии 1000. От аккуратной поджарки до золотистой корочки — с 6 настройками поджаривания вам доступны любые идеи.
Надежная, безопасная и быстрая поджарка
Продуманный и удобный дизайн
Все удобства для завтрака
Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят капельная кофеварка и чайник, выполненные в схожем стиле.
Шесть настроек позволят поджаривать разный хлеб до оптимальной кондиции. Регулируйте режим поджаривания для приготовления хлеба с нужной поджаркой.
Оцените универсальность этого тостера с двумя широкими слотами для ломтиков разной толщины — от хлеба до бейгла и других разновидностей.
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