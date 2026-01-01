КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • KA_2023_HD2510_90_RFT_Fullframe_Core.tif
  • KA_2023_HD2510_90_RFT_Fullframe_Core.tif

Essentials CollectionТостер Philips серии 1000

HD2510/90

Хрустящие тосты каждый день

Поджаривайте любой хлеб так, как вам хочется, с тостером Philips Essentials Collection серии 1000. От аккуратной поджарки до золотистой корочки — с 6 настройками поджаривания вам доступны любые идеи.

Посмотреть все преимущества

Поджаривайте до нужной кондиции с 6 режимами

Хрустящие тосты каждый день

  • Надежная, безопасная и быстрая поджарка

  • Продуманный и удобный дизайн

  • Все удобства для завтрака

Все удобства для завтрака

Все удобства для завтрака

Комплект для завтрака, созданный с учетом основных целей эксплуатации. Соберите весь набор — в него также входят капельная кофеварка и чайник, выполненные в схожем стиле.

6 режимов поджаривания для тостов согласно вашим предпочтениям

6 режимов поджаривания для тостов согласно вашим предпочтениям

Шесть настроек позволят поджаривать разный хлеб до оптимальной кондиции. Регулируйте режим поджаривания для приготовления хлеба с нужной поджаркой.

2 широких слота для хлеба разной толщины

2 широких слота для хлеба разной толщины

Оцените универсальность этого тостера с двумя широкими слотами для ломтиков разной толщины — от хлеба до бейгла и других разновидностей.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения