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Essentials Collection Тостер Philips серии 1000
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HD2510/90
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642001001444_HD2510_EU9_UM DFU
Все (2)
Можно ли подогреть круассаны, витушки или бублики?
Как выбрать степень поджаривания на тостере Philips?
Из тостера Philips идет дым
Хлеб застрял в тостере Philips
Тостер Philips не включается
Не удается извлечь хлеб из тостера Philips
Рычаг тостера Philips не фиксируется в нижнем положении
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