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Больше не доступен
Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.
3 вида кофе
Классический капучинатор
Черный
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
4.4
из 5
5
Отзывы
80%
рекомендуют этот продукт
Богдан
24/12/2018
Україна
Облегчает жизнь кофемана
Давно хотел себе кофемашину для автоматического приготовления еспрессо и капучинатором. Конечно же, очень приятно что есть жерна и нужно использовать кофе в зернах. По факту - бака с водой хватает для 2-х лунго учитывая автоматическую очистку машины. Капучинатор работает интерессно, сначала как буд-то начинате взбивать, но потом на несколько секунд отключается и опять включается. Нужно просто привыкнуть, как к любой технике.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина
ADMINISTRAZIA
21/06/2019
Україна
Чудова кавоварка
Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
kravchenkos
02/04/2019
Україна
Чудова кавова машина
Дуже задоволена кавовою машиною. Варить чудову ароматну каву, легка в використанні. Дизайн просто супер!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips