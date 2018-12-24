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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01

Больше не доступен

2000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8649/01

4.4

| (5) Отзывы | 80% рекомендуют этот продукт

Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.

Посмотреть все преимущества

Полностью керамические жернова гарантируют долговечность

Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

  • 3 вида кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.4

из 5

5

Отзывы

80%

рекомендуют этот продукт

4
3
1

24/12/2018

Україна

Україна

Облегчает жизнь кофемана

Давно хотел себе кофемашину для автоматического приготовления еспрессо и капучинатором. Конечно же, очень приятно что есть жерна и нужно использовать кофе в зернах. По факту - бака с водой хватает для 2-х лунго учитывая автоматическую очистку машины. Капучинатор работает интерессно, сначала как буд-то начинате взбивать, но потом на несколько секунд отключается и опять включается. Нужно просто привыкнуть, как к любой технике.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

02/04/2019

Україна

Україна

Чудова кавова машина

Дуже задоволена кавовою машиною. Варить чудову ароматну каву, легка в використанні. Дизайн просто супер!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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