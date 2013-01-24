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    Saeco Moltio

    Автоматическая кофемашина

    HD8768/09
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента
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      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      HD8768/09
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

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        Moltio

        Moltio

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Особенный оттенок вкуса для каждого момента

        Замена зерен всего одним нажатием

        • Приготовление 7 видов кофе
        • Автоматический капучинатор
        • Черный
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

        100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

        100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

        Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

        Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

        Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

        Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Давление насоса
          15 бар
          Емкость контейнера для кофейных зерен
          290  г
          Емкость контейнера для отходов
          15  порций
          Высота чашки (макс.)
          142  миллиметра
          Время приготовления одной порции напитка
          От 45 (эспрессо) до 100 (кофе лунго)  с
          Бойлеры
          1
          напряжение
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          0,8  м
          Вместительный резервуар для воды
          1,9  л

        • Забота об окружающей среде

          Потребляемая мощность при заваривании
          1850  Вт

        • Общие характеристики

          Одновременное приготовление чашек кофе
          2
          Вид кофе
          Цельные кофейные зерна, молотый кофе
          Запрограммированные напитки
          3
          Настройки крепости кофе
          5
          Настройки температуры
          3
          Настройки помола
          5
          Тип бойлера
          Быстрый нагрев бойлера
          Тип дисплея
          ЖК
          Специальные функции
          • Кофемолка с керамическими жерновами
          • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
          • Встроенный молочный кувшин
          • Опция пара
          • Предварительное заваривание
          • Опция кипятка
          • Автоматический капучинатор
          Настраиваемые характеристики для каждого напитка
          • Регулировка крепости кофе
          • Регулируемая температура
          • Регулировка объема напитка
          Удобное и простое использование
          • Регулируемый носик
          • Съемный поддон для капель
          • Автоматический переход в режим ожидания
          • Автоматическое отключение
          Простая очистка и обслуживание
          • Автоматический цикл удаления накипи
          • Съемная варочная группа
          • Дополнительно: фильтр для воды Brita
          • Цикл автоматического ополаскивания
          • Совместимость с фильтром AquaClean
          Кофейные напитки
          Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

        • Отделка

          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Материал поддона для капель
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          Пластик
          Материал резервуара для воды
          Пластик

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Европа

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          8,5  кг
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          256 x 470 x 350  миллиметра

        • Дизайн

          цвет
          Черный

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