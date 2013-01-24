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    Saeco Moltio

    Автоматическая кофемашина

    HD8769/19
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента Особенный оттенок вкуса для каждого момента
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      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      HD8769/19
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Moltio Автоматическая кофемашина

      Особенный оттенок вкуса для каждого момента

      Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения. Узнать обо всех преимуществах

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        Moltio

        Moltio

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Особенный оттенок вкуса для каждого момента

        Замена зерен всего одним нажатием

        • Приготовление 7 видов кофе
        • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
        • Серебристый
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

        Экспериментируйте со вкусом вашего кофе благодаря системе выбора кофейного зерна

        Система выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу на любой случай.

        Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

        Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

        Сохраните параметры вашего любимого напитка

        Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

        100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

        Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.

        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          • Черный
          • Серебристый

        • Отделка

          Материал основного корпуса
          Нержавеющая сталь и пластик

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Италия

        • Общие характеристики

          Настраиваемые характеристики для каждого напитка
          • Регулировка крепости кофе
          • Регулировка объема напитка
          • Регулируемая температура
          Простая очистка и обслуживание
          • Автоматический цикл удаления накипи
          • Цикл автоматического ополаскивания
          • Дополнительно: фильтр для воды Brita
          • Съемная варочная группа
          • Совместимость с фильтром AquaClean
          Удобное и простое использование
          • Регулируемый носик
          • Автоматический переход в режим ожидания
          • Съемный контейнер для кофейных зерен
          • Съемный поддон для капель
          • Съемный резервуар для воды
          Специальные функции
          • Кофемолка с керамическими жерновами
          • Предварительное заваривание
          Тип кувшина
          Стандартный кувшин
          Кофейные напитки
          Эспрессо, капучино, эспрессо макиато, латте макиато, кофе лунго, молочная пена, горячая вода
          Регулируемый по высоте носик
          142  миллиметра
          Вид кофе
          Молотый кофе, кофейные зерна

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          0,8  м
          Частота
          50  Гц
          напряжение
          230  В
          Емкость контейнера для кофейных зерен
          290  г
          Емкость кувшина для молока
          500  л
          Емкость контейнера для отходов
          15  порций
          Вместительный резервуар для воды
          1,9  л
          Давление насоса
          15  бар
          Бойлеры
          1
          Высота чашки (макс.)
          142  миллиметра

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          256 x 470 x 350  миллиметра
          Вес изделия
          8,5  кг

        • Забота об окружающей среде

          Потребляемая мощность при заваривании
          1850  Вт

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Средство д/очистки кофемашин от накипи
        • Картридж фильтра для воды Brita

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