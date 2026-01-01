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  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента
  • Особенный оттенок вкуса для каждого момента

Больше не доступен

Saeco MoltioАвтоматическая кофемашина

HD8769/19

Особенный оттенок вкуса для каждого момента

Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения.

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Замена зерен всего одним нажатием

Особенный оттенок вкуса для каждого момента

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Серебристый

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Система выбора кофейного зерна поможет экспериментировать со вкусом

Система выбора кофейного зерна поможет экспериментировать со вкусом

Эспрессо-кофемашина Saeco Moltio оснащена системой выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу для себя и ваших гостей.

Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

Превосходная молочная пена благодаря двухкамерному кувшину

Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения