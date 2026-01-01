Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HD8769/19
Особенный оттенок вкуса для каждого момента
Moltio — настоящий шедевр среди эспрессо-кофемашин. Благодаря уникальной системе выбора кофейного зерна вы можете простым нажатием кнопки приготовить ваш идеальный кофе для любого настроения.
Приготовление 7 видов кофе
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Серебристый
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
Эспрессо-кофемашина Saeco Moltio оснащена системой выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу для себя и ваших гостей.
Наслаждайтесь любимыми кофейными напитками с молоком благодаря новому запатентованному автоматическому двухкамерному кувшину для молока. Налейте молоко в кувшин, вставьте его в кофемашину и выберите напиток. Благодаря двухкамерному кувшину вы сможете профессионально приготовить кофе с густой пенкой идеальной температуры и без разбрызгивания.
Отзывы