Система выбора кофейного зерна поможет экспериментировать со вкусом

Эспрессо-кофемашина Saeco Moltio оснащена системой выбора кофейного зерна с запатентованным механизмом смены контейнера для зерен. Всего один щелчок, чтобы выбрать нужный сорт и смешать зерна по вашему вкусу для себя и ваших гостей.