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Все серии

  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием
  • Ваш любимый кофе одним нажатием

Больше не доступен

3000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8825/09

Ваш любимый кофе одним нажатием

Наши 100 %-но керамические жернова способствуют полному раскрытию вкуса каждого кофейного зерна, при этом не перегревая их. А для получения молочной пены идеальной консистенции нужно нажать всего одну кнопку благодаря автоматическому капучинатору.

Посмотреть все преимущества

Полностью керамические жернова обеспечивают идеальный вкус кофе

Ваш любимый кофе одним нажатием

  • 4 вида кофе

  • Автоматический капучинатор

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете легко приготовить капучино с бархатистой молочной пеной. Автоматический капучинатор сцеживает молоко прямо из упаковки или кувшина, взбивает его и обеспечивает непрерывную подачу прямо в чашку без разбрызгивания.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения