Ваш любимый кофе одним нажатием

Наши 100 %-но керамические жернова способствуют полному раскрытию вкуса каждого кофейного зерна, при этом не перегревая их. А для получения молочной пены идеальной консистенции нужно нажать всего одну кнопку благодаря автоматическому капучинатору.