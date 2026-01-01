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Больше не доступен
HD8825/09
Ваш любимый кофе одним нажатием
Наши 100 %-но керамические жернова способствуют полному раскрытию вкуса каждого кофейного зерна, при этом не перегревая их. А для получения молочной пены идеальной консистенции нужно нажать всего одну кнопку благодаря автоматическому капучинатору.
4 вида кофе
Автоматический капучинатор
Черный
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.
Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете легко приготовить капучино с бархатистой молочной пеной. Автоматический капучинатор сцеживает молоко прямо из упаковки или кувшина, взбивает его и обеспечивает непрерывную подачу прямо в чашку без разбрызгивания.
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