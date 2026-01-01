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Больше не доступен
HD8838/09
Ощутите блаженство вкуса итальянского эспрессо у себя дома
идеальное сочетание компактного и стильного дизайна, прекрасных характеристик и высококачественных материалов
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Нержавеющая сталь
Корпус эспрессо-кофемашины Saeco сделан из нержавеющей стали, благодаря чему машина выглядит современно и стильно. Такой прибор не только станет украшением вашей кухни, но и прослужит вам долгие годы.
В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.
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