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    Essential

    Аэрогриль XL

    HD9270/90
    Общая оценка / 5
    • Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!* Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*
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      Essential Аэрогриль XL

      HD9270/90
      Общая оценка / 5

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет аэрогриль №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Аэрогриль XL

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет аэрогриль №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет аэрогриль №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

      Essential Аэрогриль XL

      Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

      Philips представляет аэрогриль №1 в мире. Наслаждайтесь полезными блюдами с хрустящей корочкой снаружи и нежной текстурой внутри благодаря технологии Rapid Air. Загрузите приложение NutriU и открывайте для себя сотни новых рецептов. Узнать обо всех преимуществах

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        Essential

        Essential

        Аэрогриль XL

        Итого:

        Вкуснейший картофель фри и на 90 % меньше жира!*

        Благодаря технологии Rapid Air

        • Технология Rapid Air
        • 1,2 кг, 6,2 л
        • Черный
        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        До 90 % меньше жира при жарке*

        До 90 % меньше жира при жарке*

        Аэрогриль Philips Essential использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для аэрогриля

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для аэрогриля — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Рецепты согласно вашим предпочтениям

        Получайте ежедневные рекомендованные рецепты, подобранные согласно предпочтениям вашей семьи. Чем чаще вы пользуетесь NutriU, тем лучше приложение будет подбирать рецепты под ваш вкус. Вдохновляйтесь шедеврами от других поваров или людей с похожими вкусами***.

        Размер XL. Для всей семьи

        Размер XL. Для всей семьи

        Аэрогриль Philips XL разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

        Функция поддержания температуры

        Функция поддержания температуры

        Наслаждайтесь едой в любой момент. Включите режим подогрева, чтобы поддерживать идеальную температуру вашего блюда в течение 30 минут.

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Новый аэрогриль Philips Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.

        Аэрогриль №1 для нежирных блюд

        Аэрогриль №1 для нежирных блюд

        Philips — ведущий в мире производитель техники для нежирных блюд**

        Домашние блюда — это просто.

        Домашние блюда — это просто.

        Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.

        Более 10 лет опыта в создании аэрогрилей

        Более 10 лет опыта в создании аэрогрилей

        Наши эксперты оттачивают технологию производства аэрогрилей на протяжении более 10 лет.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        технические характеристики

        • Сервисная поддержка

          Гарантия 2 года
          Да

        • Страна изготовления

          Вес изделия
          5,55 kg
          Длина шнура
          0,8 m
          Мощность
          2000 W
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          403x315x307 mm
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Черный
          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • Светодиодный дисплей
          • Запатентованная технология Rapid Air
          • Настройка времени
          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Социальная ответственность

          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги
          Упаковка
          Более 90% переработанных материалов

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            Адрес производителя
            Риски, связанные с продуктом
            • По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
            • *Источник: Euromonitor International Ltd. Low fat fryers category definition; retail volume sales in units, данные за 2020 год
            • ** Доступно только в странах с сообществом NutriU

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