Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах