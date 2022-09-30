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Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах
Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах
Philips Ovi Essential Connected
Итого:
Находите сотни* вкусных блюд, которые можно приготовить с помощью мультипечи Ovi в сочетании с приложением NutriU. Чем больше вы пользуетесь приложением NutriU, тем более персонализированные рекомендации вы получаете. Наше приложение NutriU можно с легкостью загрузить из магазинов приложений Google Play или App Store, а затем создать пару с мультипечью.
Выберите рецепт и отправьте его в мультипечь. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.
Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.
Возможность голосового управления с помощью Amazon Alexa.
Аэрогриль Philips открывает целый ряд возможностей: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте и не только.
Раскройте в себе таланты внутреннего шефа и готовьте полезные и вкусные блюда. Приложение NutriU будет помогать на каждом этапе готовки, чтобы вы могли ежедневно готовить блюда домашней кухни для всей семьи.
Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
Мультипечь XL разработана с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.
Аэрогрили Philips работают эффекивнее, экономя время и электричество — до 60 % меньше расход электроэнергии и до 40 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.****
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.
Наслаждайтесь едой в любой момент. Включите режим подогрева, чтобы поддерживать идеальную температуру вашего блюда в течение 30 минут.
Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Социальная ответственность
Общие характеристики
Функции приготовления
HD9905/00
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