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  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

Мультипечь PhilipsOvi Connected (6.2 л, 14 функций)

HD9280/30

3.4
| (5) Отзывы
Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово!
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Выполнить сопряжение с HomeID для комфортного приготовления

Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

  • Технология Rapid Air

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • 2000 Вт

  • Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порций)

  • 7 предварительно установленные программы

Ежедневное вдохновение для новых рецептов в рамках ваших предпочтений

Ежедневное вдохновение для новых рецептов в рамках ваших предпочтений

Находите сотни* вкусных блюд, которые можно приготовить с помощью мультипечи Ovi в сочетании с приложением NutriU. Чем больше вы пользуетесь приложением NutriU, тем более персонализированные рекомендации вы получаете. Наше приложение NutriU можно с легкостью загрузить из магазинов приложений Google Play или App Store, а затем создать пару с мультипечью.

Следите за процессом приготовления на телефоне или планшете

Следите за процессом приготовления на телефоне или планшете

Выберите рецепт и отправьте его в мультипечь. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.

До 90 % меньше жира при жарке*

До 90 % меньше жира при жарке*

Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

Технические характеристики

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Отзывы

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3.4

из 5

5

Отзывы

4
3
2

12/08/2023

Україна

Україна

Перше враження

Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.

Плюсы

Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі

Минусы

Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

17/04/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудове рішення

Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.

Плюсы

Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.

Минусы

матеріал здається дуже ніжним.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

03/02/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Супер піч

Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

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      Примечания

      1. Количество рецептов может различаться в разных странах

      2. По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке

      3. * По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

      4. Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C / 200 °C соответственно без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.