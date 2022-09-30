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    Мультипечь

    Philips Ovi Essential Connected

    HD9280/30
    Общая оценка / 5
    • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении. Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении. Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
      -{discount-value}

      Мультипечь Philips Ovi Essential Connected

      HD9280/30
      Общая оценка / 5

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential Connected

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi Essential Connected

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мультипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

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        Мультипечь

        Мультипечь

        Philips Ovi Essential Connected

        - {discount-value}

        Итого:

        Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

        • Технология Rapid Air
        • Корзина с антипригарным покрытием
        • 2000 Вт
        • Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порций)
        • 7 предварительно установленные программы
        Ежедневное вдохновение для новых рецептов в рамках ваших предпочтений

        Ежедневное вдохновение для новых рецептов в рамках ваших предпочтений

        Находите сотни* вкусных блюд, которые можно приготовить с помощью мультипечи Ovi в сочетании с приложением NutriU. Чем больше вы пользуетесь приложением NutriU, тем более персонализированные рекомендации вы получаете. Наше приложение NutriU можно с легкостью загрузить из магазинов приложений Google Play или App Store, а затем создать пару с мультипечью.

        Следите за процессом приготовления с помощью телефона или планшета

        Следите за процессом приготовления с помощью телефона или планшета

        Выберите рецепт и отправьте его в мультипечь. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи на каждый день

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи на каждый день

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мультипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Совместимо с Amazon Alexa

        Совместимо с Amazon Alexa

        Возможность голосового управления с помощью Amazon Alexa.

        14 в 1

        14 в 1

        Аэрогриль Philips открывает целый ряд возможностей: жарьте, выпекайте, готовьте на гриле, запекайте, выпаривайте влагу, обжаривайте, размораживайте, подогревайте и не только.

        Пошаговые инструкции по приготовлению более сложных рецептов

        Пошаговые инструкции по приготовлению более сложных рецептов

        Раскройте в себе таланты внутреннего шефа и готовьте полезные и вкусные блюда. Приложение NutriU будет помогать на каждом этапе готовки, чтобы вы могли ежедневно готовить блюда домашней кухни для всей семьи.

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        Размер XL. Для всей семьи

        Размер XL. Для всей семьи

        Мультипечь XL разработана с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.

        Экономия время и энергию

        Экономия время и энергию

        Аэрогрили Philips работают эффекивнее, экономя время и электричество — до 60 % меньше расход электроэнергии и до 40 % быстрее, чем традиционный духовой шкаф.****

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в аэрогриле также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

        Функция поддержания температуры

        Функция поддержания температуры

        Наслаждайтесь едой в любой момент. Включите режим подогрева, чтобы поддерживать идеальную температуру вашего блюда в течение 30 минут.

        До 90 % меньше жира при жарке*

        Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

        • Технические характеристики

          Мощность
          2000  W
          Цвет
          Белый

        • Дизайн и отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • LED дисплей
          • Настройка времени
          • Технология Rapid Air

        • Функции приготовления

          Быстрый поток воздуха
          • • Фритюр
          • • Жарка
          • • Гриль
          • • Выпекание
          • • Смешанное приготовление
          • • Стир-фрай
          • • Соте
          • • Замороженные ингредиенты
          • • Разогрев
          • • Разморозка
          • • Поддержание температуры
          • • Выпаривание влаги
          • • Поджарка
          • • Тушение в соусе

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              • * * * Средний процент на основание тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точное значение может различаться в зависимости от типа аэрогриля и рецепта.

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              О Philips

              Продавцом интернет-магазина выступает:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

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