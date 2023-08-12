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Расширенная гарантия 3 года
HD9280/30
Технология Rapid Air
Корзина с антипригарным покрытием
2000 Вт
Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порций)
7 предварительно установленные программы
Находите сотни* вкусных блюд, которые можно приготовить с помощью мультипечи Ovi в сочетании с приложением NutriU. Чем больше вы пользуетесь приложением NutriU, тем более персонализированные рекомендации вы получаете. Наше приложение NutriU можно с легкостью загрузить из магазинов приложений Google Play или App Store, а затем создать пару с мультипечью.
Выберите рецепт и отправьте его в мультипечь. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.
Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
3.4
из 5
5
Отзывы
visluska
12/08/2023
Україна
Перше враження
Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.
Плюсы
Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі
Минусы
Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Антипко
17/04/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудове рішення
Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.
Плюсы
Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.
Минусы
матеріал здається дуже ніжним.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Кримова
03/02/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Супер піч
Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Количество рецептов может различаться в разных странах
По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
* По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C / 200 °C соответственно без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.