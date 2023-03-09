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Больше не доступен
Корзина с антипригарным покрытием
2000 Вт
Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порции)
7 предварительно установленные программы
Выберите рецепт и отправьте его в аэрогриль. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.
Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный поток воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.
Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.
5.0
из 5
17
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
ViliaS
09/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Смачна та корисна їжа без жиру
При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.
Плюсы
Готувати дуже просто.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
den.levko
25/01/2023
Україна
Найкраще співвідношення сума=смак
Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Mulan2501
19/10/2022
Україна
Часть акции
Мультипіч для великої сім'ї
Надзвичайно вражена від цієї мультипечі! Нею дуже легко користуватися, також можна завантажити додаток, там багато різних крутих руцептів. Смак їжі неймовірний!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential
По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
Средний процент на основании внутренних лабораторных измерений на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880