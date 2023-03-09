КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
  • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

Больше не доступен

МультипечьPhilips Ovi XL

HD9280/90

5
| (17) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мльтипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово!
Посмотреть все преимущества

Выполнить сопряжение с HomeID для комфортного приготовления

Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • 2000 Вт

  • Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порции)

  • 7 предварительно установленные программы

Следите за процессом приготовления на телефоне или планшете

Выберите рецепт и отправьте его в аэрогриль. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.

Полезная жареная пища благодаря технологии Rapid Air

Полезная жареная пища благодаря технологии Rapid Air

Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный поток воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

До 90 % меньше жира при жарке*

До 90 % меньше жира при жарке*

Аэрогриль Philips использует горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90 % меньше жира*.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

17

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/03/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Смачна та корисна їжа без жиру

При першому використанні печі дотримувались рекомендацій щодо часу та температури і все вдалося. Але контролювати процес приготування страв дуже просто, тому можна самостійно підбирати режими згідно з власним досвідом і смаком.

Плюсы

Готувати дуже просто.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

25/01/2023

Україна

Україна

Найкраще співвідношення сума=смак

Швидкість приготування та сама ідеологія мультипечей Philips припала мені до душі, радитиму всім

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

19/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч для великої сім'ї

Надзвичайно вражена від цієї мультипечі! Нею дуже легко користуватися, також можна завантажити додаток, там багато різних крутих руцептів. Смак їжі неймовірний!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9280/90 Philips Ovi Essential

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке

      2. По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке

      3. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

      4. Средний процент на основании внутренних лабораторных измерений на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880