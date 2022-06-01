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    Мультипечь

    Philips Ovi XL

    HD9280/90
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении. Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении. Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.
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      Мультипечь Philips Ovi XL

      HD9280/90
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мльтипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi XL

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мльтипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мльтипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

      Мультипечь Philips Ovi XL

      Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

      Выбирайте из сотен* вкусных блюд, рекомендованных в соответствии с вашими предпочтениями. Совместите устройство с приложением NutriU, выбирайте рецепт и загружайте его в мльтипечь. Следите за приготовлением ваших блюд, не вставая с дивана. Приложение сообщит вам, когда блюдо будет готово! Узнать обо всех преимуществах

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        Мультипечь

        Мультипечь

        Philips Ovi XL

        Итого:

        Полезно. Вкусно. А теперь еще и в приложении.

        Совместите устройство с приложением NutriU для лучшего приготовления пищи

        • Технология Rapid Air
        • Корзина с антипригарным покрытием
        • 2000 Вт
        • Корзина емкостью до 1,2 кг (5 порции)
        • 7 предварительно установленные программы
        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи на каждый день

        Рецепты вкуснейших и полезных блюд для мультипечи на каждый день

        Откройте для себя сотни впечатляющих рецептов для мльтипечи — это полезные, вкусные и быстрые в приготовлении блюда. Рецепты в приложении NutriU создаются при поддержке нутрициологов для повседневного приготовления.

        Пошаговые инструкции по приготовлению более сложных рецептов

        Пошаговые инструкции по приготовлению более сложных рецептов

        Раскройте в себе таланты внутреннего шефа и готовьте полезные и вкусные блюда. Приложение NutriU будет помогать на каждом этапе готовки, чтобы вы могли ежедневно готовить блюда домашней кухни для всей семьи.

        Следите за процессом приготовления с помощью телефона или планшета

        Следите за процессом приготовления с помощью телефона или планшета

        Выберите рецепт и отправьте его в аэрогриль. Затем наблюдайте за приготовлением еды, сидя с комфортом на диване. Когда блюдо будет готово, вы получите оповещение.

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Здоровая жареная пища благодаря технологии Rapid Air

        Технология Rapid Air с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает оптимальный потом воздуха для создания блюд с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла.

        До 90% меньше жира при жарке***

        До 90% меньше жира при жарке***

        В мультипечи Philips Ovi Essential используется горячий воздух для приготовления ваших любимых блюд с хрустящей корочкой, обеспечивая на 90% меньше жира***.

        Мультипечь №1 для нежирных блюд****

        Мультипечь №1 для нежирных блюд****

        Philips — ведущий в мире производитель мультипечей для приготовления нежирных блюд****. Наши эксперты оттачивают технологию производства мультипечей на протяжении более 10 лет.

        Размер XL. Для всей семьи

        Размер XL. Для всей семьи

        Мультипечь Philips Ovi XL разработан с учетом нужд всей семьи. Корзина вместимостью 1,2 кг и чаша объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций за раз для семьи и друзей.

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Сенсорный экран с 7 предустановками

        Начните готовку простым нажатием кнопки. Предустановленные программы позволяют размораживать замороженные закуски, а также готовить картофель фри, мясо, рыбу, куриные голени, торты и даже овощи на гриле.

        Функция поддержания температуры

        Функция поддержания температуры

        Наслаждайтесь едой в любой момент. Включите режим подогрева, чтобы поддерживать идеальную температуру вашего блюда в течение 30 минут.

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте

        Новая мультипечь Philips Ovi Essential открывает целый мир возможностей — жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре, а также подогревайте пищу! Оцените стабильное приготовление идеальных блюд, что бы вы ни решились приготовить сегодня.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина аэрогриля QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.

        Ежедневное вдохновение для новых рецептов в рамках ваших предпочтений

        Находите сотни* вкусных блюд, которые можно приготовить с помощью мультипечи в сочетании с приложением NutriU. Чем больше вы пользуетесь приложением NutriU, тем более персонализированные рекомендации вы получаете. Наше приложение NutriU можно с легкостью загрузить из магазинов приложений Google Play или App Store.

        • Страна изготовления

          Длина шнура
          0,8 m
          Мощность
          2000 W
          Сделано в
          Китай
          Цвет
          Черный и темно-серебристый

        • Дизайн и отделка

          Материал основного корпуса
          Пластик

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Вес и размеры

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          403x315x307 mm
          Вес изделия
          5,55 kg

        • Социальная ответственность

          Упаковка
          > 90% переработанных материалов
          Руководство пользователя
          из 100% переработанной бумаги

        • Общие характеристики

          Функции устройства
          • Автоматическое отключение
          • Термоизолированный корпус
          • Можно мыть в посудомоечной машине
          • Переключатель включение/выключение
          • Сигнал готовности
          • Настройка температуры
          • Индикатор включения питания
          • QuickClean
          • Светодиодный дисплей
          • Настройка времени
          • Технология Rapid Air

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            • Количество рецептов может различаться в разных странах
            • * По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
            • ** По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
            • *** Источник: Euromonitor International Ltd. Low fat fryers category definition; retail volume sales in units, данные за 2020 год

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