Досить довго обирав серед декількох брендів/моделей та, врешті, зупинився на цій моделі Філіпс. Бо технічні характеристики та функції цього приладу мене переконали купити саме цю мультипіч. Нажаль, радість від покупки була нетривалою. Вже коли розпакував ії вдома, звернув увагу на значний зазор з лівого боку фасадної дверки кошика, в той час, як з протилежного боку такого зазору не спостерігається. Подальша нетривала, упродовж декількох днів, експлуатація приладу, «яскраво» підтвердила наявність дефекту та порушення конструктивних особливостей приладу. З того самого зазору, що має прилад на лівому боці, у процесі приготування, спостерігається значний виток пари, що вказує на втрату належної герметичності приладу. Як наслідок, вже після двох-трьох процесів приготування, саме на тому ж лівому боці приладу (як ззовні так й зсередини), у місті зазору та витоку пари, утворилася характерні плями-нагар жовто-брудного кольору. Зважаючи на очевидно ненормальну роботу приладу, за порадою менеджера-консультанта (представника Philips), що, свого часу, цей прилад мені рекомендував та продав, я здав його у магазин, для подальшої діагностики у Сервісному центрі. Нажаль, за 2 тижні, що прилад переправляли у АСЦ й назад, чомусь, за дивним маршрутом Київ-Дніпро-Київ(!!!), отримав не менш дивний для мене результат у вигляді Технічного висновка АСЦ про те ,що «виріб справний, дефектів не виявлено…». Й це при тому, що дефект та його наслідки, що мною були задокументовані (фото/відео), настільки очевидні, що в мене виникли значні сумніви в тому, що прилад взагалі оглядався/діагностувався спеціалістами АСЦ. Схоже на те, що його навіть не розпаковували для огляду. Розчарувався у сучасній продукції та практично повній відсутності сервісної підтримки Philips. То ж, посилаючись на факти, що наведені вище, категорично не рекомендую купувати цей прилад.