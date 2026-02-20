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Можно ли подключить к кухонному устройству Philips несколько пользователей?
Как использовать голосового ассистента Alexa с аэрогрилем Philips
Нужно ли удалять резиновую прокладку из противня аэрогриля Philips?
Почему аэрогриль Philips издает звуковые сигналы во время приготовления?
Как использовать предустановки на аэрогриле Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Бумага для запекания/фольга в аэрогриле Philips
Как и когда стоит использовать масло в аэрогриле Philips?
Зачем нужно встряхивать продукты в процессе приготовления в аэрогриле Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Какие продукты можно готовить в аэрогриле Philips?
Сколько еды можно готовить в аэрогриле Philips?
Нужно ли предварительно нагревать аэрогриль Philips?
Как очищать аэрогриль Philips?
Как загрузить приложение HomeID?
Кухонному устройству Philips не удается найти домашнюю сеть Wi-Fi
Не могу управлять кухонным устройством Philips с помощью HomeID
Индикатор на кнопке включения/выключения не гаснет
Как отсоединить корзину от противня аэрогриля Philips?
Не могу подключить кухонное устройство Philips к приложению NutriU
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Покрытие противня/корзины аэрогриля Philips отстает
Аэрогриль Philips шумит
Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
Аэрогриль Philips не включается или не работает
Из аэрогриля Philips поступает белый дым
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Пунктирная линия или код ошибки на аэрогриле Philips