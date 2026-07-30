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  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.
  • Всегда идеальный результат приготовления.

Серия 7000Аэрогриль Combi 8,3 л Connected

HD9876/20

Всегда идеальный результат приготовления.
Готовьте быстрее и вкуснее с нашей самой современной технологией Rapid CombiAir. Запускайте приготовление одной кнопкой благодаря сохранению рецептов в приложении HomeID и автоматическим программам приготовления.
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Невероятно легко, идеальный результат.

Всегда идеальный результат приготовления.

  • Технология Rapid CombiAir

  • Программы автоматического приготовления

  • 22 в 1

  • Подключение к HomeID

Технология Rapid CombiAir для еще более яркого вкуса и разнообразных блюд

Технология Rapid CombiAir для еще более яркого вкуса и разнообразных блюд

Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира на 99 %*. Запатентованная технология Rapid CombiAir и уникальный дизайн в форме звезды обеспечивают двойную скорость воздухопотока и равномерное прожаривание ингредиентов для идеальной текстуры внутри и снаружи — все для создания широкого спектра вкусных блюд на 40 % быстрее**.

Автоматические программы приготовления для оптимальных результатов

Автоматические программы приготовления для оптимальных результатов

Получайте рекомендации во время приготовления. Наши новые автоматические программы приготовления помогут быстро готовить без лишних усилий. Просто выберите основной ингредиент, и аэрогриль Combi справится с остальным.

HomeID запоминает ваши привычки и вдохновляет на приготовление полезных блюд

HomeID запоминает ваши привычки и вдохновляет на приготовление полезных блюд

Выберите, установите и расслабьтесь. Выберите рецепт в приложении HomeID и отправьте его на аэрогриль. Отслеживайте прогресс приготовления, не вставая с дивана. Свыше 10 000 рецептов с пошаговыми инструкциями специально для вашего аэрогриля.***

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Приготовление 1 кг свежего картофеля фри с 1 столовой ложкой масла по сравнению с обычным фритюром и 2 л масла

      2. по сравнению с аэрогрилями с технологией RapidAir

      3. Количество рецептов может различаться в разных странах

      4. Емкость 2 кг относится к замороженному картофелю фри, курице, овощам и жаркому; емкость 8,3 л относится к общему объему противня

      5. На основании тестирования во внутренней лаборатории: приготовление одной курицы (AF 160 °C без предварительного нагрева) и филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.