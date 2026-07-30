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HD9876/20
Технология Rapid CombiAir
Программы автоматического приготовления
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Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира на 99 %*. Запатентованная технология Rapid CombiAir и уникальный дизайн в форме звезды обеспечивают двойную скорость воздухопотока и равномерное прожаривание ингредиентов для идеальной текстуры внутри и снаружи — все для создания широкого спектра вкусных блюд на 40 % быстрее**.
Получайте рекомендации во время приготовления. Наши новые автоматические программы приготовления помогут быстро готовить без лишних усилий. Просто выберите основной ингредиент, и аэрогриль Combi справится с остальным.
Выберите, установите и расслабьтесь. Выберите рецепт в приложении HomeID и отправьте его на аэрогриль. Отслеживайте прогресс приготовления, не вставая с дивана. Свыше 10 000 рецептов с пошаговыми инструкциями специально для вашего аэрогриля.***
Отзывы
Приготовление 1 кг свежего картофеля фри с 1 столовой ложкой масла по сравнению с обычным фритюром и 2 л масла
по сравнению с аэрогрилями с технологией RapidAir
Количество рецептов может различаться в разных странах
Емкость 2 кг относится к замороженному картофелю фри, курице, овощам и жаркому; емкость 8,3 л относится к общему объему противня
На основании тестирования во внутренней лаборатории: приготовление одной курицы (AF 160 °C без предварительного нагрева) и филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A.