Технология Rapid CombiAir для еще более яркого вкуса и разнообразных блюд

Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира на 99 %*. Запатентованная технология Rapid CombiAir и уникальный дизайн в форме звезды обеспечивают двойную скорость воздухопотока и равномерное прожаривание ингредиентов для идеальной текстуры внутри и снаружи — все для создания широкого спектра вкусных блюд на 40 % быстрее**.