КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
  • Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай

Аксессуар для аэрогриля XXL 8,3 лКомплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай

HD9960/00

Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай

Готовьте овощи и пельмени на пару, а также полезную еду для всей семьи методом стир-фрай. Наш уникальный комплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай использует дизайн в стиле вока для приготовления ваших любимых азиатских блюд. Откройте для себя новые способы приготовления пищи с приложением HomeID.

Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
Аэрогриль Philips 5000 с паром, 7,2 л

Аэрогриль Philips 5000 с паром, 7,2 л
Airfryers

NA547/07

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции, аксесcуар)

HD9880/90

Серия 7000

Серия 7000
Аэрогриль Combi 8,3 л Connected

HD9876/20

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции)

HD9876/90

Мультипечь Philips

Мультипечь Philips
Ovi Smart (7.2 л, аксесcуар)

HD9870/20

Два новых способа использовать аэрогриль

Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай

  • Готовьте овощи и пельмени на пару

  • Стир-фрай: полезная еда для всей семьи

  • Уникальный замок для подброса в воке

  • Вдохновляйтесь с приложением HomeID

Готовьте любимые овощи и пельмени на пару

Готовьте любимые овощи и пельмени на пару

Превратите аэрогриль в пароварку, добавив воды в емкость для стир-фрай и нажав на крышку до щелчка. Наслаждайтесь приготовлением на пару полезных овощей и вкусных пельменей, а также дим сам и других блюд.

Стир-фрай: вкусные азиатские блюда

Стир-фрай: вкусные азиатские блюда

Легко готовьте любимые азиатские блюда методом стир-фрай с нашей уникальной емкостью в форме вока. Скругленное дно позволяет легко подбрасывать ингредиенты и соусы, насыщая их вкусом и обеспечивая равномерное подрумянивание. Также идеально для рецептов для сковороды и соте.

Сделайте свой дом максимально уютным с HomeID

Сделайте свой дом максимально уютным с HomeID

Откройте для себя свыше 500 вдохновляющих рецептов, видов кофе и советов по уходу за домом.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения