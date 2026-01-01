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HD9960/00
Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай
Готовьте овощи и пельмени на пару, а также полезную еду для всей семьи методом стир-фрай. Наш уникальный комплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай использует дизайн в стиле вока для приготовления ваших любимых азиатских блюд. Откройте для себя новые способы приготовления пищи с приложением HomeID.
NA547/07
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HD9876/90
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Готовьте овощи и пельмени на пару
Стир-фрай: полезная еда для всей семьи
Уникальный замок для подброса в воке
Вдохновляйтесь с приложением HomeID
Превратите аэрогриль в пароварку, добавив воды в емкость для стир-фрай и нажав на крышку до щелчка. Наслаждайтесь приготовлением на пару полезных овощей и вкусных пельменей, а также дим сам и других блюд.
Легко готовьте любимые азиатские блюда методом стир-фрай с нашей уникальной емкостью в форме вока. Скругленное дно позволяет легко подбрасывать ингредиенты и соусы, насыщая их вкусом и обеспечивая равномерное подрумянивание. Также идеально для рецептов для сковороды и соте.
Откройте для себя свыше 500 вдохновляющих рецептов, видов кофе и советов по уходу за домом.
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