Первый аэрогриль с приготовлением на пару и стир-фрай

Готовьте овощи и пельмени на пару, а также полезную еду для всей семьи методом стир-фрай. Наш уникальный комплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай использует дизайн в стиле вока для приготовления ваших любимых азиатских блюд. Откройте для себя новые способы приготовления пищи с приложением HomeID.