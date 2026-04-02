Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Нежные и хрустящие, на 90 % меньше жира
Выбор 2 корзин или 1 большого лотка
Эргономичный лоток для экономии места
Технология RapidAir и уникальный дизайн в форме звезды позволяют прибору готовить основные блюда и гарниры до идеальной корочки.
Уберите разделитель, чтобы объединить две корзины 3,55 л в один просторный лоток для выпекания объемом 7,1 л. В него поместится до 900 г картофеля фри, 1,2 кг овощей или 10 куриных ножек. Также можно приготовить в большой корзине две целых курицы весом до 1 кг.
Наш компактный аэрогриль с двумя корзинами сэкономит 40 % пространства.** Лоток имеет две крепкие горизонтальные ручки для безопасной и комфортной переноски, даже если он доверху наполнен едой.
5.0
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
003Oleg
02/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Проверенный покупатель
Зручно корисно, швидко.
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Часть акции
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
По сравнению с моделями NA35x и NA55x
Измерение в собственной лаборатории: NA15x и лосось по сравнению с духовым шкафом класса A; точный результат может различаться в зависимости от продукта и рецепта