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  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
  • Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами

Серия 1000Аэрогриль с двумя корзинами

NA150/00

5
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами
Легко переключайтесь между двумя корзинами и общим большим лотком с помощью съемного разделителя. Готовьте все что угодно — от блюда из двух ингредиентов до целой курицы — и наслаждайтесь хрустящей корочкой и нежной мякотью с технологией RapidAir.
Посмотреть все преимущества

Готовьте одно большое блюдо или два блюда одновременно

Наш самый компактный аэрогриль с двумя корзинами

  • Нежные и хрустящие, на 90 % меньше жира

  • Выбор 2 корзин или 1 большого лотка

  • Эргономичный лоток для экономии места

Хрустящая корочка и нежная мякоть, на 90 % меньше жира*

Хрустящая корочка и нежная мякоть, на 90 % меньше жира*

Технология RapidAir и уникальный дизайн в форме звезды позволяют прибору готовить основные блюда и гарниры до идеальной корочки.

Выбирайте из двух корзин или одного большого лотка для выпекания

Выбирайте из двух корзин или одного большого лотка для выпекания

Уберите разделитель, чтобы объединить две корзины 3,55 л в один просторный лоток для выпекания объемом 7,1 л. В него поместится до 900 г картофеля фри, 1,2 кг овощей или 10 куриных ножек. Также можно приготовить в большой корзине две целых курицы весом до 1 кг.

Эргономичный дизайн экономит место и обеспечивает безопасную переноску лотка.

Эргономичный дизайн экономит место и обеспечивает безопасную переноску лотка.

Наш компактный аэрогриль с двумя корзинами сэкономит 40 % пространства.** Лоток имеет две крепкие горизонтальные ручки для безопасной и комфортной переноски, даже если он доверху наполнен едой.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Зручно корисно, швидко.

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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      Примечания

      1. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице

      2. По сравнению с моделями NA35x и NA55x

      3. Измерение в собственной лаборатории: NA15x и лосось по сравнению с духовым шкафом класса A; точный результат может различаться в зависимости от продукта и рецепта