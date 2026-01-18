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  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
  • Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry

Мультипечь Philips Ovi UltraМультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry

NA555/00

3.8
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry
Теперь вы сможете готовить разные блюда разными способами без необходимости координировать несколько емкостей для готовки. Выберите метод приготовления, который лучше всего подходит под ваши ингредиенты: жарка, обработка паром или сразу оба способа
Посмотреть все преимущества

Выбор метода приготовления в зависимости от ингредиентов

Готовьте в двойной корзине на пару, горячим воздухом или SteamFry

  • Нежные и хрустящие, на 90 % меньше жира

  • Готовка на пару до идеальной текстуры

  • Равномерная готовка воздухом и паром

  • Очистка паром защитит от скопления жира

Идеальная корочка и равномерное приготовление, а также на 90 % меньше жира ¹

Идеальная корочка и равномерное приготовление, а также на 90 % меньше жира ¹

Технология RapidAir с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи. Идеальный инструмент для создания вкусных домашних блюд

2 корзины разного размера

2 корзины разного размера

Мультипечь 9 л с 2 корзинами и функцией приготовления на пару: лоток 6 л подойдет для основных блюд, картофеля фри и ваших любимых ингредиентов, а в лотке 3 л можно приготовить гарнир и закуски. В него поместится 1100 г картофеля фри, 1600 г овощей или 12 куриных ножек. В большую корзину также поместится целая курица весом до 1,2 кг

Одновременное приготовление в обеих корзинах

Одновременное приготовление в обеих корзинах

Автоматически синхронизируйте время приготовления в обеих корзинах, чтобы разные ингредиенты были готовы одновременно

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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3.8

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

25/11/2025

Україна

Україна

Доброго вечера . Подскажите пожалуйста, когда пропадет запах пластмассы ? Уже третий день пользуемся , все продукты с этим запахом . В предыдущих моделях с таким не сталкивалась .

Этот отзыв про Мультипечь Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry

Этот отзыв про Мультипечь Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry

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      Примечания

      1. ¹ По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной мультипечи

      2. ² Измерение в сторонней лаборатории, на основании содержания витамина C в капусте брокколи

      3. ³ Для оптимального результата используйте функцию очистки паром для большой корзины в течение 15 минут после каждого использования

      4. ⁴ Сравнение для целой курицы в течение 80 минут с функцией приготовления на пару + функцией аэрогриля относительно функции аэрогриля

      5. ⁵ Сторонний тест на вкусовые ощущения, 30 пользователей мультипечей

      6. ⁶ Измерение в собственной лаборатории, модель NA55x, на сосисках по сравнению с духовым шкафом класса A. Результат может различаться в зависимости от рецепта

      7. ⁷ Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым