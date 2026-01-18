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Нежные и хрустящие, на 90 % меньше жира
Готовка на пару до идеальной текстуры
Равномерная готовка воздухом и паром
Очистка паром защитит от скопления жира
Технология RapidAir с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи. Идеальный инструмент для создания вкусных домашних блюд
Мультипечь 9 л с 2 корзинами и функцией приготовления на пару: лоток 6 л подойдет для основных блюд, картофеля фри и ваших любимых ингредиентов, а в лотке 3 л можно приготовить гарнир и закуски. В него поместится 1100 г картофеля фри, 1600 г овощей или 12 куриных ножек. В большую корзину также поместится целая курица весом до 1,2 кг
Автоматически синхронизируйте время приготовления в обеих корзинах, чтобы разные ингредиенты были готовы одновременно
3.8
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Этот отзыв про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Nata111
25/11/2025
Україна
Доброго вечера . Подскажите пожалуйста, когда пропадет запах пластмассы ? Уже третий день пользуемся , все продукты с этим запахом . В предыдущих моделях с таким не сталкивалась .
Этот отзыв про Мультипечь Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry
Этот отзыв про Мультипечь Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипечь Philips Ovi Ultra с функцией SteamFry
¹ По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной мультипечи
² Измерение в сторонней лаборатории, на основании содержания витамина C в капусте брокколи
³ Для оптимального результата используйте функцию очистки паром для большой корзины в течение 15 минут после каждого использования
⁴ Сравнение для целой курицы в течение 80 минут с функцией приготовления на пару + функцией аэрогриля относительно функции аэрогриля
⁵ Сторонний тест на вкусовые ощущения, 30 пользователей мультипечей
⁶ Измерение в собственной лаборатории, модель NA55x, на сосисках по сравнению с духовым шкафом класса A. Результат может различаться в зависимости от рецепта
⁷ Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым