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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Больше не доступен

Daily CollectionРучной блендер

HR1602/00

4.8

| (10) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт

1 награда

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто!

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Приготовление идеальных супов-пюре и измельчение зелени

Здоровая домашняя еда без лишних хлопот

  • 550 Вт, пластиковая нога

  • ProMix

  • Стакан 0,5 л, измельчитель

  • 1 скорость

Эффективное и однородное смешивание

Эффективное и однородное смешивание

Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Быстрое отсоединение ноги блендера путем нажатия двух кнопок

Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения

Одна кнопка включения для удобства использования.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_AWARD-961301

Отзывы

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4.8

из 5

10

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

В даного блендера кращими якостями є простота в користуванні.

Мій улюблений блендер вже понад 5 років. В мірному стакані,що йшов в комплекті, можна збивати будь-які страви, як-от смузі, всі види ягід та фруктів чи супчики. В ємності з ножем добре робити сирну масу та подрібнювати горіхи чи сушку на посипку тортів. Як на мене функціональний та й ціна відмінна. Комочків (змелений суп) не залишається: все - наявне м"ясо й картопля все перемелюється до однорідної маси. Для маленької дитини приготувати пюре, супчик - найкращий варіант Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

21/11/2017

Україна

Україна

Хороший ручной блендер

удобный в использовании, долговечный, измельчит даже орехи. минус-маленькая чаша((

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

06/08/2017

Україна

Україна

удобный, компактный

очень удобный. Особенно когда малыш. Компактный и всегда его берем в поездки для приготовления детских пюре.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер

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