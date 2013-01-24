Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Ручной блендер
Цена магазина Philips
Итого:
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Одна кнопка включения для удобства использования.
Этот ручной блендер линейки Daily Collection имеет рукоятку зауженной формы и подойдет для любой руки.
Мощный мотор 550 Вт для обработки самых твердых ингредиентов.
Используйте ручной блендер Philips с компактным измельчителем, чтобы мелко нарезать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.
Технические характеристики