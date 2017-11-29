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Ручной блендер Philips из коллекции Daily сочетает в себе мощность 550 Вт, насадку блендера уникального дизайна и измельчитель. Он позволяет приготовить идеальные супы-пюре и превосходно измельчить зелень. Готовить полезные блюда теперь так просто!
550 Вт, пластиковая нога
ProMix
Стакан 0,5 л, измельчитель
1 скорость
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Погружная насадка ручного блендера Philips легко снимается нажатием двух кнопок для удобной очистки.
Одна кнопка включения для удобства использования.
Награды
4.8
из 5
10
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
Mari
29/11/2017
Україна
В даного блендера кращими якостями є простота в користуванні.
Мій улюблений блендер вже понад 5 років. В мірному стакані,що йшов в комплекті, можна збивати будь-які страви, як-от смузі, всі види ягід та фруктів чи супчики. В ємності з ножем добре робити сирну масу та подрібнювати горіхи чи сушку на посипку тортів. Як на мене функціональний та й ціна відмінна. Комочків (змелений суп) не залишається: все - наявне м"ясо й картопля все перемелюється до однорідної маси. Для маленької дитини приготувати пюре, супчик - найкращий варіант Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер
Януся
21/11/2017
Україна
Хороший ручной блендер
удобный в использовании, долговечный, измельчит даже орехи. минус-маленькая чаша((
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер
Skoda
06/08/2017
Україна
удобный, компактный
очень удобный. Особенно когда малыш. Компактный и всегда его берем в поездки для приготовления детских пюре.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HR1602/00 Ручной блендер