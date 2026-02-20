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HR1602/00
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Могут ли твердые ингредиенты повредить ручной блендер Philips?
Можно ли заменить ножевой блок ручного блендера Philips?
Можно ли дробить лед с помощью ручного блендера Philips?
Можно ли заливать горячую жидкость в кувшин блендера Philips?
Где указан серийный номер ручного блендера Philips?
Можно ли измельчать твердые ингредиенты в измельчителе Philips?
Можно ли использовать чашу измельчителя Philips в микроволновой печи?
Как зафиксировать ручной блендер в положении "Вкл."
Можно ли дробить лед с помощью измельчителя Philips?
Как избавиться от запаха, который остается в измельчителе Philips?
Как очистить погружную насадку ручного блендера Philips?