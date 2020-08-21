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Максимум питательных веществ в каждом стакане сока
Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей и обеспечивает максимальную экстракцию питательных веществ. После приготовления сока все детали можно промыть всего за 1 минуту благодаря отсутствию сита.
Технология MicroMasticating
Белый и серый
Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.
Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте эти изделия даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</
Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nataliia P
21/08/2020
Україна
Смачний сік, мало відходів
Прекрасно віджимає сік та пюре. Кожного ранку тепер у нас свіжовичавлений сік для всієї родини. Та грейпфрутовий сік до коктейлів з мартіні теж прекрасний. Дуже зручна у користуванні та легко миється. Насолоджуємося усією родиною
Плюсы
зручна, дуже гарно вичавлює сік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Дата пользования 2019-07-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Дата пользования 2019-07-21
Katrusja84
20/06/2019
Україна
Максимально віджимає сок
Дуже задоволена даною соковижималкою, це шнеківська соковижималка,типу як м'ясорубка. Дає макимум соку, жмих сухий. Легко миється та проста в обслуговуванні. Рекомендую!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка
По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.