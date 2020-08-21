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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Masticating juicer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Masticating juicer HR1895/80

Больше не доступен

Avance CollectionШнековая соковыжималка

HR1895/80

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

Инновационная технология MicroMasticating от Philips раскрывает клетки фруктов и овощей и обеспечивает максимальную экстракцию питательных веществ. После приготовления сока все детали можно промыть всего за 1 минуту благодаря отсутствию сита.

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MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

Максимум питательных веществ в каждом стакане сока

  • Технология MicroMasticating

  • Белый и серый

MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

MicroMasticating: до 90 %* больше сока из фруктов, овощей и ягод

Фрукты и овощи состоят из множества клеток, которые содержат сок, витамины и другие жизненно важные питательные вещества. Инновационная технология Philips MicroMasticating раскрывает клетки, что обеспечивает максимальную экстракцию сока (до 90 %*) из ваших любимых плодов и минимум отходов.

Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

Приготовление сока из любимых плодов, в том числе бананов и манго

Готовьте вкусные и полезные соки из мягких фруктов и твердых овощей. Придумывайте любые сочетания и используйте эти изделия даже для экстракции сока из плодов с высоким содержанием крахмала, с которыми не справляются стандартные приборы, — например, из бананов или манго.</

Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

Используйте зелень и орехи для приготовления напитков

Теперь в соковыжималке можно обрабатывать зелень и орехи. Они богаты клетчаткой и являются прекрасными ингредиентами, из которых получаются вкусные и полезные напитки. Ростки пшеницы, шпинат и многие другие полезные продукты можно добавлять к сокам, обрабатывая их с помощью технологии MicroMasticating. Вы также можете добавлять некоторые виды орехов, например миндаль для приготовления миндального молока.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_AWARD-612378

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

Смачний сік, мало відходів

Прекрасно віджимає сік та пюре. Кожного ранку тепер у нас свіжовичавлений сік для всієї родини. Та грейпфрутовий сік до коктейлів з мартіні теж прекрасний. Дуже зручна у користуванні та легко миється. Насолоджуємося усією родиною

Плюсы

зручна, дуже гарно вичавлює сік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Дата пользования 2019-07-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Дата пользования 2019-07-21

20/06/2019

Україна

Україна

Максимально віджимає сок

Дуже задоволена даною соковижималкою, це шнеківська соковижималка,типу як м'ясорубка. Дає макимум соку, жмих сухий. Легко миється та проста в обслуговуванні. Рекомендую!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Avance Collection HR1895/80 Шнекова соковижималка

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Примечания

  1. По данным внутрикорпоративного тестирования, проведенного с использованием 1 кг винограда, яблок, ежевики, клубники, помидоров, арбуза, апельсинов и граната.