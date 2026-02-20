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HR1895/80
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Можно ли мыть прибор в посудомоечной машине?
Приводит ли обработка фруктов с насыщенным пигментом к обесцвечиванию соковыжималки?
Почему в переработанной мякоти остается сок?
Можно ли использовать соковыжималку для получения сока из цитрусовых фруктов (апельсины, лимоны, лайм)?
Как получить максимальное количество сока?
Как обрабатывать фрукты и овощи перед отжимом сока?
Как установить резиновую прокладку в соковыжималку Philips?
Как установить соковыжималку Philips при первом использовании?
Соковыжималка блокируется при попытке разобрать ее.
Прибор не работает. Что делать?
Шнековая соковыжималка Philips готовит яблочное пюре
При помещении в соковыжималку свежих фруктов сок не поступает. Что делать?
В блоке соковыжималки осталось много сока, как его извлечь?
Не удается установить блок соковыжималки Philips на блок электродвигателя.
Шнековая соковыжималка Philips не работает.
Шнек соковыжималки Philips заблокирован