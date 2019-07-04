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  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день
  • Легко готовьте домашние блюда каждый день

Больше не доступен

Daily CollectionКомпактный кухонный комбайн

HR7320/00

4.6
| (17) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт
Легко готовьте домашние блюда каждый день
Если вам нравится есть домашнюю пищу, но время не позволяет ее готовить, вы полюбите наш кухонный комбайн Philips Daily Compact. Мы создали этот модельный ряд компактных устройств специально для тех, кто живет в безумном ритме. С этим устройством вы легко и быстро сможете готовить вкусные блюда.
Посмотреть все преимущества

с необходимыми аксессуарами и компактным дизайном

Легко готовьте домашние блюда каждый день

  • 700 Вт

  • 19 функций

  • Диск 2 в 1

  • Хранение в чаше

Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

Мощный мотор 700 Вт для простого приготовления ингредиентов

Наш мощный мотор с легкостью справится с различными ингредиентами — от хлебного теста до жестких овощей, сыра и шоколада. Он также обеспечит простую нарезку и измельчение.

Удобный универсальный прибор: замешивайте, взбивайте, измельчайте, нарезайте

Более 19 функций позволяют готовить все, что угодно: готовые блюда, хлеб, соусы и многое другое. Используйте высококачественные многофункциональные аксессуары для рубки, приготовления пюре и фарша с помощью S-лезвия, либо резки и измельчения с помощью диска 2 в 1. С их помощью вы также можете взбивать и замешивать ингредиенты — все зависит только от вашего настроения.

Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

Быстрая готовка с широкой камерой подачи и минимум предварительной нарезки

Быстрое приготовление благодаря широкой камере подачи ингредиентов, требующей минимальной предварительной нарезки.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.6

из 5

17

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

4
2

04/07/2019

Україна

Україна

Достойный комбайн за свои деньги!

У любого продукта можно найти минусы. Но в этом кухонном комбайне плюсов намного больше. Это именно то, что я искал. И пусть это уже будет третий кухонный комбайн на моей кухне, но с такими функциями которых мне не хватало. Очень удобно то, что толкатель продуктов также является и мерным стаканом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактный кухонный комбайн

12/08/2017

Україна

Україна

Компактный и очень удобный.

Пользуемся несколько лет, очень довольны + очень компактный, все насадки хранятся прямо в чаше. + с минимальными отходами тоненько режет овощи для салата, шинкует для борща, трет для дерунов. + есть насадка для майонеза, жидкого теста. + доступная цена + удобно моется в посудомойке С жилистым мясом для приготовления фарша не справится, а с курицей, индюшатиной, нежной свининкой, тем более рыбой - на ура!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HR7605/10 Кухонный комбайн

05/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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