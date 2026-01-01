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  • Основная фотография в процессе использования
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Restoration KitНабор для ухода за фарами головного освещения

HRK00XM

Лучше видимость — выше безопасность

В отличие от других комплектов, для установки наших ламп не требуются специальные инструменты. Благодаря усовершенствованной технологии они обеспечивают превосходное освещение и очень удобны в использовании. Выполнив четыре простых операции, вы сможете самостоятельно осуществить профессиональную установку без специальных инструментов.

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Защита от УФ-излучения

Лучше видимость — выше безопасность

  • Защита от УФ-излучения

Очистка обеих фар головного освещения

Этот набор включает все необходимое для очистки фар головного освещения: - 1 емкость с жидкостью для предварительной очистки на водной основе (29,5 мл); 1 емкость с очищающей/полирующей жидкостью (29,5 мл); 1 емкость с жидкостью для восстановления блеска/защиты (29,5 мл); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 600 (грубая); 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 1500 (шлифовка); - 1 лист наждачной бумаги с зернистостью 2000 (полировка); - 10 бумажных полотенец; - 1 пара перчаток (одного размера).

Высокое качество по доступной цене

Высокое качество по доступной цене

Специальные инструменты не требуются

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