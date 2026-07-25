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  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи
  • Чистое бритье без раздражения кожи

Head Shaver Pro 5000 SeriesБритва Essential с лезвиями ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (19) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Чистое бритье без раздражения кожи
Бритва для головы Philips Pro серии 5000 создана для гладкого бритья без раздражения кожи. Технологичная поворотная головка 360° повторяет контуры вашей головы, а лезвия ComfortCut обеспечивают гладкое и равномерное бритье в любом направлении.
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+1 год сервиса

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

От производителя электробритв №1 в мире

Чистое бритье без раздражения кожи

  • Подвижная головка 360°

  • Лезвия ComfortCut

  • Датчик PowerAdapt

  • Эргономичный дизайн

От производителя электробритв №1 в мире*

От производителя электробритв №1 в мире*

Бритва для головы Philips серии 5000 предназначена для гладкого бритья без раздражения кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть идеально и излучать уверенность посредством своего уникального образа.

Срезает волоски во всех направлениях с гибкой головкой 360°

Срезает волоски во всех направлениях с гибкой головкой 360°

Поворотная головка 360° повторяет контуры головы и обеспечивает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках, а также захватывает волоски без лишнего давления, чтобы не вызывать лишнего раздражения кожи.

Гладкое и бережное бритье с лезвиями ComfortCut

Гладкое и бережное бритье с лезвиями ComfortCut

Оцените чистое и комфортное бритье с этой электробритвой Philips, которая оснащена 36 лезвиями ComfortCut, срезающими волоски прямо над поверхностью кожи для гладкого и равномерного бритья.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

19

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

25/07/2026

Україна

Україна

Бритва - супер

Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-25

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-25

17/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Класне спiввiдношення вартостi та якостi

Задоволений спiввiдношенням вартостi та якостi пристрою. Голить голову майже до iдеального стану.

Плюсы

Вартiсть

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-07

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-07-07

25/06/2026

Україна

Україна

Швидке гоління без подразнень

Швидке гоління без подразнень. Якщо використовувати кожного дня, то досить +-5 хв. Якщо один-два рази в тиждень, то більше часу. Чудово тримає заряд та легко очищується. Але в зоні бакенбардів та за вухами потребує коригування звичайним бритвеним станком вручну. Чудове співвідношення ціни, якості та функціональності. Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-04-21

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut

Date of Use 2026-04-21

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году. 

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.

      2. Гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 3 года при регистрации на Philips.com в течение 90 дней с даты покупки