Честно не ожидал, что бритва может настолько изменить утреннюю рутину. Philips сделали реально продуманный девайс: четыре плавающие головки идеально повторяют форму головы, поэтому не нужно по десять раз проходить одно место. Всё происходит быстро, мягко и без раздражения. Даже чувствительная кожа после бритья остаётся спокойной для меня это огромный плюс. Очень понравилось, что можно бриться как на сухую, так и с пеной или гелем. С водой вообще ощущение как после барбершопа чисто, комфортно и без лишних усилий. Работает тихо, мощность стабильная, ничего не дёргает и не тянет волосы. Отдельный кайф комплектация. Стильный кейс, зарядка, удобное хранение всё выглядит дорого и продуманно до мелочей. Автономность отличная, заряда спокойно хватает надолго, особенно если часто в поездках. Если коротко — это тот случай, когда техника реально облегчает жизнь. Быстро, чисто, комфортно и без компромиссов. Однозначно топ и полностью оправдывает свою цену. Компания Филипс как для меня уже с 2019 года только достоинства.Прошлый триммер который мне подарили в 2019 году бреет просто как новый лезвия до сих пор просто как новые. Конечно шейвер для головы это новый продукт для меня и как будут вести себя лезвия через пол года посмотрим но мне кажется что они и через пол года будут как новые,хотя производитель рекомендует их менять каждые пол года.