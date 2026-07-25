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Подвижная головка 360°
Лезвия ComfortCut
Датчик PowerAdapt
Эргономичный дизайн
Бритва для головы Philips серии 5000 предназначена для гладкого бритья без раздражения кожи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть идеально и излучать уверенность посредством своего уникального образа.
Поворотная головка 360° повторяет контуры головы и обеспечивает оптимальный контакт с кожей даже в труднодоступных участках, а также захватывает волоски без лишнего давления, чтобы не вызывать лишнего раздражения кожи.
Оцените чистое и комфортное бритье с этой электробритвой Philips, которая оснащена 36 лезвиями ComfortCut, срезающими волоски прямо над поверхностью кожи для гладкого и равномерного бритья.
4.9
из 5
19
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Nik K
25/07/2026
Україна
Бритва - супер
Чудова бритва для гоління голови! Дуже задоволений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-25
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-25
Maxght
17/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Класне спiввiдношення вартостi та якостi
Задоволений спiввiдношенням вартостi та якостi пристрою. Голить голову майже до iдеального стану.
Плюсы
Вартiсть
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-07
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-07-07
AndriiAB
25/06/2026
Україна
Швидке гоління без подразнень
Швидке гоління без подразнень. Якщо використовувати кожного дня, то досить +-5 хв. Якщо один-два рази в тиждень, то більше часу. Чудово тримає заряд та легко очищується. Але в зоні бакенбардів та за вухами потребує коригування звичайним бритвеним станком вручну. Чудове співвідношення ціни, якості та функціональності. Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-04-21
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Базова електробритва для голови з лезами ComfortCut
Date of Use 2026-04-21
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году.
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
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