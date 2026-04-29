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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Ирригатор

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Philips Sonicare Compact Flosser 1000Ирригатор

HX3333/23

Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Ирригатор

Доступные варианты

Синий
Синий
Фиолетовый
Фиолетовый

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 142.2 kB
  • 8 July 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 12 June 2025

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