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Power Flosser
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Ирригатор
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HX3333/23
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Руководство пользователя
Все (3)
Чем отличаются насадки Power Flosser?
Как очищать ирригатор Philips Sonicare Power Flosser?
Чем отличаются насадки беспроводного Power Flosser?
Nozzles for Compact FlosserStandard и Comfort
Из моего Philips Sonicare Power Flosser не подается вода
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